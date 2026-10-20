Rubio admite que Trump está “frustrado y enfadado” por las acusaciones de Ucrania

El secretario de Estado, Marco Rubio, admitió este martes que el presidente Donald Trump se encuentra “frustrado y enfadado” ante las acusaciones del gobierno ucraniano, que atribuyen a EE.UU. un supuesto bloqueo de inteligencia y suministro militar para forzar la capitulación de Kiev frente a Rusia.

“En el fondo, el presidente está frustrado porque, en primer lugar, no le gusta que lo culpen por cosas que no son ciertas, incluidas las acusaciones de que de alguna manera había ordenado cortar el intercambio de inteligencia, y eso no es verdad”, sostuvo Rubio durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Bombay, India.

Aunque el jefe de la diplomacia reconoció posibles demoras en la autorización de interceptores de misiles solicitados por Ucrania, rechazó la existencia de una orden ejecutiva destinada a perjudicar la defensa del país europeo.

Contacto diplomático tras señalamientos de Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, denunció previamente que Washington retiene el envío de interceptores para los sistemas Patriots, equipos que ya fueron cancelados por su gobierno y que resultan indispensables para frenar los ataques rusos a la infraestructura nacional.

“A todos los países del mundo les gustaría tener interceptores y en muchas partes del mundo los están pidiendo. Es probablemente el producto con mayor demanda en este momento en el ámbito de la defensa”, indicó el diplomático al respecto.

Búsqueda de un acuerdo de paz

El distanciamiento entre ambos gobiernos aumentó recientemente tras los pedidos de la Casa Blanca para que las fuerzas ucranianas cesen las incursiones contra refinerías e instalaciones petroleras en Rusia, en un contexto marcado por continuos bombardeos de Moscú a la red energética ucraniana.

“El presidente entendería, y lo ha dicho de manera coherente desde el principio, que la forma en que esta guerra debe terminar es con un acuerdo negociado, y él quiere lograr uno”, subrayó Rubio.

Asimismo, precisó el motivo del descontento del presidente estadounidense: “Pero él (Trump) está sin duda enfadado y frustrado por la falta de progreso en esas negociaciones después de haberle dedicado casi dos años”, agregó.

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