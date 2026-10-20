Rusia acepta reanudar negociaciones de desarme nuclear con Trump, pero sin China

Autoridades de Rusia manifestaron estar de acuendo con el presidente Donald Trump sobre la necesidad urgente de retomar las conversaciones de desarme nuclear, aunque advirtió que las negociaciones deben realizarse exclusivamente entre ambos países, excluyendo a China de la mesa de diálogo.

“Estamos convencidos de ello. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones a los más diversos niveles; hemos confirmado la necesidad de una reanudación urgente del diálogo sobre estabilidad estratégica y desarme nuclear”, aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Asimismo, el funcionario Peskov indicó que estas discusiones deben desarrollarse únicamente “entre nosotros y los estadounidenses”.

“Por primera vez en muchos años el mundo quedó sin los correspondientes acuerdos, esto es extremadamente peligroso y es necesario con antelación comenzar las negociaciones ya que estas son tan difíciles que tomarán mucho tiempo. Es algo que podemos pronosticar desde ya”, sostuvo.

El vocero añadió que en una negociación de este tipo resultará necesario considerar los arsenales de otros países europeos, específicamente los de Reino Unido y Francia.

Propuesta de cumbre trilateral y postura de las partes

Trump confirmó su disposición a concretar un encuentro trilateral con los líderes de Rusia y China para abordar el tema de las armas nucleares y la desnuclearización. Aunque la posibilidad de esta reunión fue tratada en contactos diplomáticos previa confirmación del Kremlin, actualmente no existe una agenda formal ni un acuerdo definitivo entre las tres naciones para realizar la cumbre.

Por su parte, el gobierno de China ha rechazado de forma reiterada la posibilidad de sumarse a acuerdos de desarme nuclear, argumentando la diferencia en el tamaño de su arsenal frente al de las dos principales potencias.

Estado actual del arsenal nuclear global

De acuerdo con datos de la Federation of American Scientists (FAS) y el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), recogidos entre 2025 y 2026, Rusia y Estados Unidos poseen aproximadamente el 90 % del armamento nuclear del planeta, seguidos por China, Francia y Reino Unido.

El tratado START III, último acuerdo bilateral de control nuclear entre Moscú y Washington, expiró el pasado mes de febrero sin que se alcanzara una prórroga o un nuevo marco regulatorio.

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