Sabotean los lectores OMNY del metro de Nueva York en un aparente acto de protesta política

Las autoridades neoyorquinas buscan a un grupo de personas que usaron un taladro contra varios lectores del sistema OMNY en una estación de metro de Brooklyn, aparentemente como parte de una protesta política.

El salvaje acto tuvo lugar antes de las 11:30 de la mañana del miércoles pasado, indicaron los funcionarios, cuando un trabajador del sistema de transporte descubrió siete lectores ONMY destrozados en la estación Church Avenue —por la que pasan las líneas B y Q—, en el barrio de Flatbush.

Un video publicado en X el domingo en la mañana mostraría el incidente. En él se puede observar a una persona vestida completamente de negro y con el rostro cubierto por un pasamontañas, subida a una silla plegable, rociando pintura sobre las cámaras de seguridad.

En la publicación se muestra a un vándalo, vistiendo una prenda a cuadros y lleva la cara cubierta, usando un taladro y un punzón para romper la pantalla de cristal de cada uno de los lectores OMNY.

Después del vandalismo, los individuos dejaron panfletos por todo el lugar.

Anonymous submission:



Last week, a group of activists disabled the OMNY readers at the BQ Church Avenue station in Brooklyn with an automatic center punch and drill. They opened the gate so people can ride for free, and painted the cameras to protect themselves and fellow riders? pic.twitter.com/WsbZUS4v4X — Calla (@CallaWalsh) October 18, 2026

En uno de ello se podía leer: “Te estan vigilando”, y se advertia que el sistema de pago de tarifas podía recopilar información personal de los usuarios, como su nombre, edad y fotografía.

Los carteles hacian un llamado a las personas a saltar los torniquetes o usar una tarjeta OMNY comprada en efectiivo, concluyendo con: “Vive libre, viaja gratis, que se joda la policía de Nueva York (NYPD)”.

Otro panfleto tilda a Cubic —empresa de transporte y defensa con sede en San Diego que gestiona el sistema OMNY y desarrolló su predecesor, la MetroCard— de “especuladora de la guerra”, argumentando que la compañía mantiene negocios con el ejército israelí.

Un vocero de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) declaro que los lectores dañados fueron sustituidos rapidamente.

El valor de los siete lectores destruidos sube a un total de $18,551 dolares, de acuerdo con el NYPD.

El sistema OMNY —que permite a los usuarios pagar sus viajes en metro o autobús a través de un teléfono inteligente, un reloj inteligente o una tarjeta bancaria con tecnología de pago sin contacto— reemplazo por completo a la MetroCard a finales de 2025.

La política de privacidad del sistema OMNY reconoce que la información de identificación, incluida la fotografía de una persona, constituye “información personal que usted puede proporcionarnos al acceder o utilizar los servicios de OMNY”, aunque no brinda más precisiones al respecto.

Anteriormente, distintas organizaciones de vigilancia plantearon dudas sobre la politica de privacidad de OMNY.

En un documento de 2019, el Surveillance Technology Oversight Project (Proyecto de Supervisión de Tecnologías de Vigilancia) puso en duda “su capacidad para rastrear a los usuarios una vez que ingresan al sistema, así como la posibilidad de que sea utilizada indebidamente por agencias gubernamentales para vigilar a particulares”.

Las autoridades señalaron al medio Daily News que la destrucción de los dispositivos de cobro de tarifas, sigue bajo investigación y que, hasta el momento no se han hecho arrestos.

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