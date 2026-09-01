MTA resuelve falla que impedía recargar las tarjetas físicas OMNY, tras problema temporal

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) dio a conocer que su sistema OMNY volvió a estar operativo, después de que los usuarios del transporte público de la ciudad no pudieran recargar sus tarjetas físicas a inicios de la semana.

La MTA había publicado en las redes sociales que las tarjetas no se podían recargar en máquinas expendedoras, centro de atención al cliente ni en línea. Horas después, la recarga de tarjetas se restableció por completo, dijo un vocero de la agencia de transporte.

OMNY Cards cannot currently be refilled at vending machines, Customer Service Centers, or online. You can continue to tap and ride using your phone, debit or credit card, or a prefilled OMNY Card. There may be a delay in processing tap?and?ride payments. pic.twitter.com/NFIkMPcpWJ — MTA (@MTA) August 31, 2026

A partir de las 11:30 de la mañana, los pasajeros que usaban las tarjetas físicas para viajar en metro y autobús no podían recargarlas si sus cuentas tenían poco saldo.

La MTA había señalado que la gente todavía podía pagar sus viajes usando la función de pago sin contacto de sus teléfonos, tarjetas de crédito o de débito, así como tarjetas OMNY precargadas.

La agencia dijo que la causa de la interrupción sigue bajo investigación.

El sistema OMNY, cuyas siglas significan “One Metro New York” (Un Solo Metro de Nueva York), sustituyó por completo las MetroCards amarillas a inicios de este 2026, informó Gothamist.

OMNY es mayoritariamente digital y se anima a los usuarios a usar métodos de pago sin contacto. Gran parte de los pasajeros usan sus teléfonos inteligentes o tarjetas de crédito para pagar sus tarifas, cuyo límite es de $35 dólares por un periodo de siete días, siempre que utilicen el dispositivo o tarjeta en todo el trayecto.

Los problemas que hubo el lunes representan el último contratiempo para el sistema OMNY, que se implementó por primera vez en 2019.

En 2025, algunos pasajeros se quejaron de que se les cobró varias veces por un solo viaje. La MTA ya había invertido cerca de $4.5 millones de dólares para solucionar un problema por el cual los lectores de tarifas OMNY se desprendían de sus soportes en los autobuses.

A inicios de agosto, las autoridades de la MTA anunciaron que la agencia pondría a prueba una versión digital de las tarjetas OMNY a finales de este año.

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