Tarjetas OMNY gratis para estudiantes de CUNY como parte de un proyecto piloto

Al menos unos 700 estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) ahora tienen acceso a tarjetas OMNY gratuitas e ilimitadas gracias a un nuevo programa piloto del Ayuntamiento que inició el lunes.

La semana pasada, los 700 alumnos que conforman la primera cohorte del programa piloto fueron notificados de que habían sido seleccionados para recibir tarjetas OMNY. Este programa fue creado gracias a la inversión de $700,000 dólares en el último presupuesto municipal. Se les dijo a los estudiantes que las recogieran en los puntos de recogida localizados en sus respectivos campus.

De acuerdo con la oficina de la presidenta del Consejo Municipal, Julie Menin, las tarjetas se activarán la siguiente semana. Brindarán viajes ilimitados y gratuitos en metro y autobús entre el 5 de octubre y el 25 de diciembre para el semestre de otoño, y por 120 días completos para el semestre de primavera, que empieza el 28 de enero de 2027.

Este programa piloto está diseñado para facilitar que los estudiantes de CUNY, que a menudo son de bajos ingresos y dependen en gran medida del transporte público, se mantengan comprometidos e inscritos en la universidad, eliminando una de las barreras económicas más importantes para acudir a clase, informó AM NY.

En una rueda de prensa el lunes en el City College de Nueva York, en West Harlem, Menin expresó que miles de estudiantes de CUNY abandonan sus estudios cada año, y muchos citan el precio del transporte como factor clave. Agregó que el 90% de los estudiantes de CUNY usan el transporte público, lo que les supone un gasto de alrededor de $1,000 dólares anuales solo para ir y venir a clase.

“El alto costo desanima a los estudiantes a asistir a clase y las ausencias continuas, obviamente, aceleran el abandono escolar”, dijo Menin. “El costo también obliga a los estudiantes a enfrentarse, lamentablemente, a preguntas casi impensables, como ¿debería comprar mi almuerzo o debería ir a clase?“.

“Pero pronto, 700 estudiantes ya no tendrán que responder esas preguntas tan difíciles”, continuó. “Porque hoy anunciamos que 700 estudiantes recibirán tarjetas OMNY gratuitas”.

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