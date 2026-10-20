Vance afirma que si se presenta a la presidencia podría tener el respaldo de Trump

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este lunes que confía en contar con el respaldo de Donald Trump si decide competir por la candidatura presidencial republicana en las elecciones de 2028, aunque precisó que aún no ha discutido el asunto directamente con el mandatario.

“Creo que si me presento, el presidente me respaldará”, declaró Vance durante una entrevista concedida al analista político Mark Halperin para el podcast 2way tonight, mientras regresaba de un evento político republicano celebrado en Carolina del Norte. “No he hablado con él al respecto (…) pero creo que obtendría su respaldo”, dijo Vance.

Decisión a las elecciones de medio mandato

Aunque el vicepresidente no ha confirmado formalmente si buscará la candidatura republicana para 2028, sí señaló que tomará una decisión sobre su futuro político una vez concluidas las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, informó EFE.

En junio, Vance declaró que evaluaría los siguientes pasos junto a su esposa, Usha Vance, y afirmó no tener dudas de que Trump sería “muy comprensivo” con cualquier decisión que tomara la familia.

Las opciones de Trump sobre la sucesión republicana

Trump ha mencionado a distintas figuras del Partido Republicano como posibles aspirantes para el proceso electoral de 2028, entre ellas al propio JD Vance y al secretario de Estado, Marco Rubio, aunque no ha hecho un anuncio de respaldo formal a ninguna candidatura.

En junio, el mandatario afirmó que una fórmula integrada por ambos líderes sería “muy difícil de derrotar“. Por otra parte, según reportó el diario The Washington Post, Trump expresó en privado ante un grupo de donantes durante el mes de agosto que consideraba necesario elegir a Vance como su sucesor político.

Sigue leyendo:

– Legisladores republicanos exigen investigar interrupciones de Starlink en Ucrania

– Obama acusa a Trump de intimidar a Ilhan Omar tras el allanamiento de su vivienda

– EE.UU. acusa a 28 residentes extranjeros en California de registrarse y votar ilegalmente