Christina Applegate sigue sin diagnósticos tras nuevas opiniones médicas

Durante los últimos años, la actriz estadounidense Christina Applegate se ha convertido en una de las principales voces de la esclerosis múltiple, pero ahora ha revelado que nuevos resultados médicos han llegado a que nunca padeció de esta enfermedad.

La actriz, quien durante cinco años pensó que tuvo esclerosis múltiple, reveló en el podcast “MeSsy” que ese diagnóstico había sido un error. Hay que recordar que Applegate es conductora de este podcast junto con Jamie Lynn Sigler, quien también fue diagnosticada con esclerosis.

Applegate cuenta la noticia entre lágrimas y explica que la recibió en una habitación del hospital. Aunque la doctora le dijo como buena noticia que no tenía esclerosis, ella no lo ve como algo positivo, pues durante cinco años pensó que esa era la razón de sus dolores y otros problemas de salud.

“No estaba feliz, para nada. Todos los demás estaban muy contentos”, resaltó.

Al mismo tiempo aseguró no encontrarse mejor y estar muy consternada sobre la noticia. “Si acaso, he empeorado. Así que he vuelto al punto de partida, sin saber qué me está pasando. Eso va a implicar una investigación por internet en la que se van a involucrar mis médicos solo para averiguar qué ha estado pasando desde 2021. ¿Por qué ha ocurrido esto?”.

Ahora, la actriz de 54 años deberá enfrentarse nuevamente a exámenes médicos para entender lo que sucede y cómo tratarlo, pues durante cinco años estuvo recibiendo tratamientos para una enfermedad que no padecía.

Además de la indignación y desesperación por tener que empezar de cero, Applegate destaca que el diagnóstico erróneo la hizo pasar por una etapa de depresión para lograr entender lo que tenía, y que eso trajo consigo muchas consecuencias en su vida personal y laboral.

“Lo siento, pero ¿qué le dices a alguien que lleva viviendo con esto seis años? Porque ha paralizado mi vida. Todavía tengo que usar una silla de ruedas para ir a la consulta del médico. No puedo caminar desde mi coche a la habitación. Sigo con esto. No ha pasado nada mágico desde que me dijeron: ‘No tienes esclerosis’“

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