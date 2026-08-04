Preocupa estado de salud de Christina Applegate: salió del hospital tras cuatro meses

Christina Applegate ya está de regreso en casa. La actriz estadounidense recibió el alta médica después de permanecer cuatro meses hospitalizada y, según informó TMZ, atraviesa una recuperación favorable, aunque hasta el momento no se han dado a conocer las razones específicas que motivaron su ingreso.

La intérprete, de 54 años, enfrenta desde hace varios años importantes desafíos de salud. En 2021 anunció que había sido diagnosticada con esclerosis múltiple y, en 2024, reveló que también tenía 30 lesiones cerebrales, un panorama que ha compartido abiertamente con sus seguidores.

Una fuente cercana citada por TMZ aseguró que la artista “evoluciona de forma favorable”, mientras continúa el proceso de recuperación desde su hogar.

Los mensajes con los que tranquilizó a sus seguidores

Aunque los detalles sobre su hospitalización siguen siendo reservados, la propia Applegate había explicado en su cuenta de Instagram que atravesaba un momento complicado debido a sus “constantes problemas de salud”. Aun así, dejó claro que mantiene una actitud optimista frente a las dificultades.

“Gracias por las enormes muestras de cariño y los buenos deseos. Soy una mujer fuerte y cada día me siento mejor y más fortalecida. Me estoy tomando un tiempo para centrarme en mi salud, pero pronto volveré con más cosas que contar”, escribió el pasado 20 de abril.

Semanas después, el 19 de mayo, también envió un mensaje de voz a los seguidores de su pódcast “Messy”, que permanece en pausa: “¡Hola! Sólo quería pasar por aquí, porque hace tiempo que no saben de mí. Quería que supieran que estoy bien, que pienso mucho en todos ustedes y que agradezco de corazón sus buenos deseos. Les mando un abrazo y me gustaría que no olviden esto: ustedes también son unos malditos campeones. Yo soy una maldita campeona. ¡Hasta pronto!”, expresó.

Su autobiografía y las redes le dieron ánimo

Mientras permanecía hospitalizada, Christina Applegate nunca dejó de interactuar con sus admiradores. La actriz celebró el éxito de su autobiografía “You with the Sad Eyes”, que alcanzó el primer lugar en la lista de libros más vendidos de The New York Times.

“Gracias por hacer que mi libro llegue al número 1 de la lista de best sellers del New York Times. No puedo describir lo mucho que esto significa para mí y agradezco profundamente a quienes han leído mi historia”, publicó el 2 de abril.

Días más tarde volvió a agradecer el respaldo de sus lectores al escribir: “Me ha traído mucha alegría verlos leyéndome. Gracias por enviarme sus fotos, sus palabras más bonitas y su amor. Significa mucho”.

Su actividad en redes también incluyó publicaciones personales, fotografías del recuerdo e incluso una curiosa recomendación musical relacionada con su madre, Nancy Priddy: “Mi madre lanzó el disco ‘You’ve Come This Way Before’ en 1968 y ahora he descubierto que A$AP Rocky samplea uno de sus temas en una canción. Googléalo”, comentó recientemente.

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