Christina Applegate narra su vida con la esclerosis múltiple

Desde que Christina Applegate recibió el diagnóstico de esclerosis múltiple en 2021, optó por hablar sin filtros de lo que significa vivir con una condición que afecta cada uno de sus movimientos.

Su testimonio más reciente, compartido en una entrevista con la revista “People”, revela un presente marcado por dolores constantes que la mantienen gran parte del tiempo en cama. Aun así, la actriz conserva un ritual que define su día y es el de llevar a su hija Sadie al colegio.

Este es un adelanto de lo que hablará en su libro “You with the sad eyes” (“Tú, la de los ojos tristes”, la traducción al español).

“Quiero llevarla; es lo que más me gusta hacer. Es el único momento que tenemos juntas, sólo nosotras”, expresó con emoción. Ese trayecto corto se convierte en su único paseo diario fuera de casa antes de regresar a descansar. “Me digo a mí misma: ‘Sólo llévala sana y salva y vuelve a casa para poder meterte de nuevo en la cama’. Y eso es lo que hago”, comentó.

Conocida por su papel en la serie “Dead to Me”, Applegate habló con total honestidad acerca de la crudeza de su presente. “Mi vida no está envuelta con un lazo perfecto”, afirmó. “La vida de las personas, perdón por la expresión, a veces es jodidamente dura. Así que estoy siendo lo más honesta y cruda posible”.

Trabajo, maternidad y una mirada íntima en sus memorias

Aunque sus limitaciones físicas son profundas, la actriz continúa activa profesionalmente. Presenta el podcast “MeSsy” junto a Jamie-Lynn Sigler, quien también convive con la misma enfermedad. Ambas usan el espacio para conversar desde la experiencia y desmontar estereotipos sobre la esclerosis múltiple.

Applegate se prepara además para publicar sus memorias, “You With the Sad Eyes”, que saldrán a la venta el 3 de marzo. El libro recorre su infancia en el icónico Laurel Canyon en Los Ángeles, su salto precoz a la fama, relaciones dolorosas, la maternidad y su experiencia con el cáncer de mama.

“Todos venimos de algún lugar, algunos más dolorosos que otros, y supongo que es lo que uno hace con ello”, explicó. “Este no es un libro inspirador, ni mucho menos. Pero puede inspirar”, añadió.

El impacto en su hija y la realidad que comparten

El vínculo con Sadie ha sido uno de los puntos más sensibles en los testimonios de la actriz. En su podcast contó que su hija la observa cuando no puede levantarse de la cama o cuando tiene días en los que caminar por el pasillo es imposible. Esa dinámica convirtió la enfermedad en un proceso de duelo compartido.

Según Applegate, la adolescente “perdió a la madre que tenía”, una mujer que describió como “saludable, corredora, deportista y bailarina”. Ambas atraviesan juntas esa transformación, procurando sostenerse en medio de una condición que evoluciona con altibajos y que exige una adaptación constante.

Sigue leyendo:

“No disfruto vivir”: Christina Applegate sufre una severa depresión debido a la esclerosis múltiple

Christina Applegate recibe emotiva ovación en los Emmy

ELA: la enfermedad de la madre de Kathy Hochul que la motivó a firmar ley sobre muerte asistida en Nueva York