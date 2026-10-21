Confirman el regreso de “Glee” después de 11 años

Después de más de una década fuera de la televisión, “Glee” volverá a las pantallas con una nueva temporada. Así lo anunciaron Disney+ y Hulu este miércoles, 21 de octubre, confirmando que la popular producción musical regresará a la televisión tras la emisión de su último episodio en 2015.

La noticia marca el inicio de una nueva etapa para una serie que se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en Fox en 2009. La producción original combinó comedia, drama adolescente y números musicales para contar las experiencias de los integrantes de un club de canto escolar que buscaban abrirse camino mientras enfrentaban conflictos personales, familiares y sociales.

El proyecto estará a cargo de 20th Television, el mismo estudio que produjo la serie original. Por ahora, las plataformas no han revelado cuándo comenzará la producción ni en qué fecha llegará la nueva entrega a sus catálogos. Tampoco han anunciado oficialmente qué intérpretes formarán parte del reparto.

La confirmación de Disney+ y Hulu llega después de que Ryan Murphy adelantara que estaba trabajando en el regreso de la historia junto a sus colaboradores Brad Falchuk e Ian Brennan, con quienes desarrolló las primeras temporadas de Glee.

En septiembre, durante una entrevista con Entertainment Tonight, Murphy reveló que el guion ya estaba terminado y que había comenzado a conversar con antiguos integrantes del elenco sobre la posibilidad de participar en la nueva producción.

“Tenemos un guion. Brad, Ian y yo, que escribimos las dos primeras temporadas, hemos escrito algo”, explicó el creador, según recogió Variety.

Murphy también contó que había mantenido contacto con alrededor de diez actores de la versión original. Aunque evitó revelar nombres o comprometerse con una reunión del reparto, describió positivamente las conversaciones que había sostenido.

“Es muy bonito. Todos tenían muchas preguntas, pero estaban muy entusiasmados con la idea”, comentó.

El guionista también aclaró entonces que todavía quedaba camino por recorrer antes de concretar el proyecto. La aprobación oficial de las plataformas representa ahora un avance decisivo, aunque los detalles sobre la trama y los personajes que regresarán siguen sin conocerse.

La serie original contó con un elenco que incluyó a Lea Michele, Cory Monteith, Matthew Morrison, Jane Lynch, Dianna Agron, Chris Colfer, Darren Criss, Amber Riley, Naya Rivera y Heather Morris, entre otros intérpretes que alcanzaron gran popularidad gracias a sus personajes.

Aunque todavía no existe una lista oficial de actores confirmados por las plataformas, la posibilidad de recuperar a algunos integrantes del elenco original ha despertado expectativas entre los seguidores.

Las ausencias que marcarán el regreso de la serie

La nueva producción también estará marcada por la ausencia de tres integrantes del reparto original que fallecieron desde la conclusión de la serie.

Cory Monteith, quien interpretó a Finn Hudson, murió en 2013 a los 31 años. En 2018 falleció Mark Salling, recordado por su papel de Noah Puckerman. Dos años después, Naya Rivera, quien encarnó a Santana López, murió a los 33 años tras ahogarse en un lago de California mientras se encontraba con su hijo.

Sus personajes formaron parte de algunas de las historias más recordadas de la producción, por lo que cualquier decisión sobre el regreso de la serie deberá tener en cuenta el legado que dejaron en la historia original.

“Glee” se estrenó en 2009 y se mantuvo al aire durante seis temporadas, hasta 2015. La producción musical obtuvo 40 nominaciones a los premios Emmy, de las cuales ganó seis. También recibió el reconocimiento Television Academy Honors.

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