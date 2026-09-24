Ryan Murphy habría terminado el guion para la continuación de “Glee”

Durante su más reciente gira de medios, el productor Ryan Murphy ha hablado abiertamente sobre su intención de darle continuación a “Glee”, la exitosa serie que cocreó y transmitió desde el 2009 hasta el 2015.

En una entrevista con “Entertainment Tonight”, Murphy informó que ya había terminado con el guion de la continuación de “Glee”. También dijo que en el nuevo guion estuvieron involucrados Brad Falchuk e Ian Brennan, quienes fueron parte también de la creación de las dos primeras temporadas.

También confesó: “He estado en contacto con unos 10 de los miembros del reparto original, y es muy bonito”.

Por ahora, no ha revelado ningún detalle sobre cómo continuará la historia y cuál fue la respuesta que le han dado los miembros del reparto original.

Hay que recordar que esta serie también ha estado marcada por el fallecimiento de algunos de sus protagonistas, lo que en redes sociales incluso ha generado que se califique de “maldición” el participar en ella.

Por ejemplo, Cory Monteith, que dio vida a Finn Hudson, murió en 2013 a causa de una sobredosis de drogas y alcohol. Mark Salling, que en la serie dio vida a Noah “Puck” Puckerman, se suicidó en 2018 tras declararse culpable de posesión de pornografía infantil. En 2020, Naya Rivera, Santana Lopez en la ficción, murió ahogada en un lago tras salvar a su hijo pequeño.

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