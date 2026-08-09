Ryan Murphy ha considerado continuar con “Glee”

El año pasado, Ryan Murphy anunció que estaba trabajando en la temporada número 13 de “American Horror Story”. En una reciente entrevista, en la que habla sobre los avances de esta nueva entrega, el productor también ha explicado cuáles son sus planes con otros proyectos.

“American Horror Story” es solo una de las series más famosas que ha creado Murphy y es celebrada su continuación, pero los fanáticos no han dejado de hablar sobre las posibilidades de que continúe con la historia contada en la serie “Glee”, la cual se transmitió desde el 2009 hasta el 2015.

En una reciente entrevista que el productor y guionista estadounidense dio a “The Hollywood Reporter”, habló sobre cómo toma las decisiones de continuar o no con sus aclamadas series televisivas. El medio le preguntó sobre la serie antológica “Monster” y sobre “Love Story”, y Murphy respondió: “Tienes que descubrir qué te interesa hacer a continuación, y tengo la suerte de contar con socios fantásticos que quieren explorar diferentes áreas. Todavía no lo he decidido. Tengo varios proyectos entre agosto y Navidad, y estoy planificando mis próximos dos años. No creo que vuelva a trabajar tanto como este año, porque tengo tres hijos pequeños”.

En la misma respuesta sorprendió al medio diciendo que también había decidido revisitar las seis temporadas de “Glee”. Esta comedia musical fue la que catapultó la carrera de Murphy a nivel global; en ella se centró en la historia de un coro universitario y logró que se convirtiera en un fenómeno de la cultura pop.

Por ahora, Murphy solo ha decidido ver todos los episodios de la serie, pero aún no tiene ninguna idea clara para continuar. “Para muchísimas personas que ahora tienen veintitantos años, crecieron viendo esa serie y significó algo para ellas. La música significó algo. Así que, vamos a analizarlo y ver qué surge. Para mí, siempre se trata de la historia. ¿Cuál es la historia? ¿Quiero contarla ahora? A veces prefiero esperar”, dijo.

¿Qué adelantó sobre la nueva temporada de “American Horror Story”?

En la misma entrevista con “The Hollywood Rerpoter”, Ryan Murphy habló sobre la temporada número 13 de “American Horror Story”. En el 2025, el productor y guionista anunció que esta temporada incluiría a muchos de los actores que han sido parte de la serie que comenzó en el 2011.

En un primer anuncio, se nombró a Ariana Grande, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman y Jessica Lange.

Para ese anuncio, Ariana Grande aún no había hablado sobre su gira de este año y menos aún había decidido retirarse temporalmente. Sobre este tema, Murphy dijo: “Hay que ser respetuoso. ¿Quién está más ocupada que Ariana Grande? Nadie. En aquel entonces me dijo: “Tengo un álbum que va a salir”. Fue un verdadero problema de agenda. Le dije: ‘Vale, lo dejamos para más adelante’, y ella respondió: ‘Genial’. Ariana es una gran fan del terror. Obviamente, ha hecho homenajes a ese género en su trabajo; trabajó conmigo en ‘Scream Queens’ y le encantó la experiencia, y la gente la adora en esa serie. Así que siempre trabajaré con ella”.

En la misma entrevista, el productor y guionista reveló que esta nueva temporada no es el final de la serie: “La temporada 13 no es el final; estoy trabajando en la temporada 14 en este mismo momento, definiendo la idea y buscando a alguien que quiera participar”.

El estreno de la temporada 13 está programado para el 24 de septiembre de este año. En Estados Unidos, se emitirá a través de FX y Hulu.

Sigue leyendo:

• Bella Thorne dirigirá, escribirá y protagonizará la secuela de “Spring Breakers”

• Comienza la preproducción de “Michael 2” tras el éxito de su primera parte

• HBO Max prepara un documental sobre “Gilmore Girls”, la exitosa serie creada por Amy Sherman-Palladino