El efecto de la avena en las arterias: cómo ayuda a controlar el colesterol y la glucosa

La avena es un auténtico aliado para cuidar la salud cardiovascular y metabólica. Se trata de un alimento rico en fibra y en un compuesto clave llamado beta-glucano, el cual ayuda a bajar el colesterol en sangre. Un experto explica cómo este alimento versátil y económico mejora la salud cardiovascular.

El especialista en prevención cardiovascular, colesterol, hipertensión, estatinas, arritmias, dieta y calidad de vida, el doctor Roberto Yano, explica los beneficios de incluir avena en la alimentación.

¿Qué hace la avena en tus arterias?

Los copos de avena integrales conservan la fibra soluble necesaria para atrapar el colesterol y evitar los picos de glucosa en sangre. Crédito: Shutterstock

No hay duda de que la avena es un alimento cardioprotector por excelencia gracias a su alto contenido de fibra soluble (el beta-glucano) y a la fibra insoluble, que, aunque no forma gel de inmediato, regula el tránsito intestinal y mejora la absorción de nutrientes.

El consumo de avena mejora la salud cardiovascular debido a sus tres niveles de acción. Tal como detalla el doctor Yano, la evidencia científica indica que consumir “unos 3 gramos de beta-glucano al día (equivalente a unos 40 gramos de avena) es suficiente para lograr una reducción del colesterol de entre un 5% y un 10%”.

La avena contiene avenantramidas, un antioxidante característico de este alimento que ayuda a relajar la pared de los vasos sanguíneos y a controlar la inflamación. También aporta magnesio, un mineral clave para regular la presión arterial y el ritmo cardíaco.

El poder del efecto atrapa-colesterol

Combinar avena con proteínas como el yogur griego y grasas saludables como las nueces aumenta la saciedad y protege tu metabolismo. Crédito: Shutterstock

Uno de los efectos más valorados de la avena es cómo su fibra se transforma en un gel espeso que transita lentamente por el sistema digestivo. Esto permite que se una al colesterol y a los ácidos biliares que el hígado libera para digerir las grasas. ¿El resultado? El organismo “barre” parte de ese colesterol hacia el exterior.

La forma natural de eliminar el colesterol a través del hígado se activa porque este órgano “extrae más colesterol de la sangre, lo que hace que el colesterol LDL (el colesterol malo) baje”.

Yano destaca que reducir el LDL mediante el uso diario de beta-glucano es una de las recomendaciones alimentarias con mayor evidencia sólida respaldada por la cardiología.

Control de triglicéridos y glicemia

Otro de los grandes beneficios de incorporar avena de forma inteligente es que el beta-glucano también frena los triglicéridos y ralentiza la absorción del azúcar, evitando los molestos picos de glicemia después de cada comida.

Además, al ser un alimento muy saciante, aumenta los niveles de saciedad, lo que genera un impacto directo en el control del peso, la regulación de la presión arterial y la disminución de la sobrecarga metabólica en el corazón.

Otros beneficios clave de la avena

Diabetes o prediabetes: La avena ayuda a mantener bajo control la glucosa , pero siempre cuidando las porciones adecuadas al tratarse de un carbohidrato .

La avena ayuda a mantener bajo control la , pero siempre cuidando las porciones adecuadas al tratarse de un . Sensibilidad al gluten: Aunque la avena no contiene gluten de forma natural, suele sufrir contaminación cruzada durante su procesamiento industrial con el trigo. Las personas con celiaquía deben elegir siempre presentaciones con certificación libre de gluten .

Aunque la avena no contiene de forma natural, suele sufrir durante su procesamiento industrial con el trigo. Las personas con deben elegir siempre presentaciones con certificación . Adaptación digestiva: Si no estás acostumbrado a consumir fibra, incrementa la porción de forma progresiva y asegúrate de beber suficiente agua durante el día.

La avena no es un alimento mágico

Sin restarle mérito a sus grandes virtudes, el especialista advierte que la avena por sí sola no desintoxica ni “limpia” las arterias mágicamente. “Una placa de grasa adherida a la pared arterial no va a desaparecer por comer avena o un tazón de porridge”.

En cambio, un consumo regular y bien combinado sí genera efectos muy positivos a largo plazo al disminuir los niveles de colesterol que alimentan la placa de aterosclerosis, frenando eficazmente su crecimiento.

“No funciona como una pala que destapa la obstrucción; actúa como un freno para evitar que empeore”, advierte Yano. “Esa placa es una mezcla de colesterol, calcio e inflamación. Una vez formada, no se disuelve con comida, pero entre más bajo esté el colesterol, menos materia prima tiene para crecer y más estable se mantiene, reduciendo drásticamente el riesgo de un infarto”. Roberto Yano – Especialista en prevención cardiovascular, colesterol e hipertensión.

El experto concluye recordando que la avena es un aliado nutricional, accesible y económico para cuidar la salud cardiovascular, pero siempre acompañado de un estilo de vida que incluya: el ejercicio, un buen descanso y una alimentación equilibrada.

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