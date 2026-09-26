5 errores en el desayuno que elevan tu colesterol y cómo corregirlos

Una de las comidas más importantes es el desayuno, ya que, tras las horas de descanso, es clave el tipo de alimentos que garantice energía para el inicio del día. El desayuno puede influir en los niveles de colesterol LDL y triglicéridos, por lo que hay que evitar al menos cinco errores.

Desde saltarse esta comida, abusar del azúcar o elegir alimentos con grasas saturadas, son errores frecuentes que pueden perjudicar la salud cardiovascular con el tiempo.

Los expertos advierten que no es necesario modificar toda la alimentación de una vez, pero sí tomar medidas para reducir el azúcar añadido, sustituir los cereales refinados por integrales y añadir una fuente de proteína o fibra.

Errores que pueden subir el colesterol

Si tienes colesterol alto, olvídate de los alimentos con alto contenido de grasa, azúcar y sal. Crédito: Pixabay

Se trata de 5 hábitos alimentarios simples que pueden mejorar la calidad nutricional del desayuno y favorecer la salud del corazón, según expertos consultados por Health.

Hay cuatro tipos de alimentos que se deben evitar por su impacto negativo en el perfil lipídico y la glucosa en sangre: son aquellos ricos en grasas saturadas, carbohidratos refinados, sodio o azúcares añadidos.

1. Productos de panadería y con azúcar añadido

Aunque es muy común el consumo de cereales azucarados, magdalenas, pasteles y tostadas, este tipo de alimentos aporta pocos nutrientes y puede aumentar los triglicéridos cuando el consumo de azúcar supera las necesidades del organismo. En su lugar, se aconsejan avena, frutos rojos, frutos secos, yogur o cereales con al menos 10 gramos de fibra soluble y menos de 10 gramos de azúcar añadido por ración.

2. Carbohidratos refinados

Seguir una dieta con bajo consumo de fibra y una alta ingesta de carbohidratos refinados, productos de origen animal y grasas trans; son detonantes activos del colesterol alto. Crédito: Shutterstock

Desde el pan blanco y los bagels hasta las tortitas, los alimentos ultraprocesados son de fácil digestión, se digieren con rapidez y contienen poca fibra. Consumidos en exceso, pueden provocar elevaciones de glucosa e insulina, además de favorecer un perfil lipídico menos saludable. Las opciones saludables apuntan a los cereales integrales y a combinar raciones moderadas con huevos, yogur griego o crema de almendras.

3. Embutidos y carnes procesadas

Las carnes procesadas son ricas en grasas saturadas, que elevan el colesterol LDL, y contienen grandes cantidades de sodio, relacionado con una mayor presión arterial. Dentro de las fuentes de proteína magra que recomiendan los expertos, destacan: huevos, claras, salmón ahumado, frutos secos, semillas y yogur griego bajo en grasa.

4. Bebidas azucaradas

Los cafés aromatizados, lattes endulzados, batidos y zumos pueden contener más azúcar de la esperada. De hecho, el jugo 100% de fruta concentra carbohidratos de rápida absorción. Se recomienda elegir café filtrado, leche baja en grasa o bebidas vegetales sin azúcar, y sustituir los siropes por canela o vainilla.

5. Errores relacionados con la conducta alimentaria

Saltarse la primera comida o retrasar/eliminar el desayuno habitualmente (lo cual altera los ritmos metabólicos, eleva el colesterol total y genera hambre acumulada).

Michelle Routhenstein, dietista especializada en cardiología preventiva, explicó a Health que la síntesis de colesterol en el hígado sigue un ritmo circadiano y tiende a alcanzar su punto máximo a primera hora de la mañana.

Por esta razón: “el desayuno actúa como una señal que ayuda a regular este proceso. Saltarse esta comida de forma habitual puede alterar los genes del reloj biológico y el metabolismo de los lípidos, favoreciendo niveles más altos de LDL circulante con el tiempo”.

Alimentos recomendados (cardioprotectores y reductores de LDL)

Los fitoesteroles de los frutos secos actúan como los “porteros” de tu intestino, bloqueando el paso del colesterol malo hacia la sangre de forma 100% natural. Crédito: Shutterstock

Para mejorar la calidad nutricional del desayuno, las recomendaciones de los expertos indican incluir ingredientes clave ricos en fibra soluble, grasas insaturadas y proteínas magras que ayudan a regular el colesterol y mantener la saciedad:

Fuentes de fibra soluble y cereales integrales: avena , cereales integrales (con al menos 10 g de fibra y menos de 10 g de azúcar añadido por ración) y legumbres .

, (con al menos 10 g de fibra y menos de 10 g de azúcar añadido por ración) y . Frutas y vegetales: aguacate , frutos rojos , manzanas y fruta fresca entera.

, , manzanas y fruta fresca entera. Grasas saludables y frutos secos: frutos secos , crema de almendras , semillas de chía y semillas de lino .

, , y . Proteínas magras y lácteos de calidad: huevos (y claras), salmón ahumado , yogur griego (bajo en grasa) y leche baja en grasa .

(y claras), , (bajo en grasa) y . Bebidas y aromatizantes saludables: café filtrado, bebidas vegetales sin azúcar, canela y vainilla.

Entre los hábitos recomendados, destacan recuperar la rutina del desayuno de forma gradual (incluso con porciones pequeñas) y diseñar combinaciones equilibradas de fibra + grasas saludables + proteínas (por ejemplo: tostada integral con aguacate y huevo, o avena con frutos secos).

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