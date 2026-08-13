Del ajo a la fibra: los 5 mejores aliados naturales para controlar el colesterol

El colesterol es beneficioso siempre y cuando lo mantengamos dentro de un rango normal. Sin embargo, esta sustancia se convierte en un problema cuando se sale de control. Una de las formas de regularlo es evitando los alimentos que lo aumentan e integrando en la dieta diaria cinco reductores naturales.

El naturópata y médico convencional Agustín Landívar advierte que el colesterol alto es una de las primeras causas de muerte en el mundo. Y aunque es necesario para la salud, es clave mantenerlo bajo control.

Solo para tener una idea de lo importante que es mantener el colesterol a raya, vale citar a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): “El colesterol total alto y el colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL-C) bajo son factores de riesgo para la enfermedad cardíaca, la principal causa de muerte en los Estados Unidos”.

El colesterol es una sustancia cerosa, parecida a la grasa, que tenemos en todas nuestras células. “Esta sustancia es esencial porque nuestras hormonas, células y tejidos la necesitan para funcionar. Además, es un componente básico para que se pueda formar cada órgano de nuestro cuerpo e incluso ayuda a que el hígado pueda procesar la grasa”, explica el especialista.

¿Por qué el colesterol es vital pero peligroso si se descontrola? Crédito: Shutterstock

Lo cierto es que, tras un diagnóstico de colesterol elevado, la mayoría de las personas no sabe realmente qué comer o tomar para solucionar este problema. Por ello, el experto recomienda 5 de los mejores reductores naturales de colesterol.

¿Qué alimentos comer para controlar el colesterol de forma natural?

Las bases de la alimentación saludable y cardioprotectora incluyen el consumo de fibra, grasas buenas y alimentos con compuestos clave que ayudan a mantener el colesterol a raya. Landívar explica cuáles son esos alimentos y cómo actúan en el organismo para mejorar los niveles de colesterol en sangre:

1. Aumenta el consumo de fibra soluble e insoluble

Consumir alimentos ricos en fibra ayuda a disminuir el colesterol, ya que, a diferencia de los carbohidratos, la fibra no se descompone en moléculas de azúcar y pasa a través del sistema intestinal sin digerir. Esta falta de digestión es beneficiosa porque, en el proceso, se atrapa el colesterol, dificultando su absorción hacia el intestino y el torrente sanguíneo.

Como consecuencia, a menor absorción, habrá menos colesterol circulante. Landívar recuerda que existen dos tipos:

Fibra soluble: Se disuelve formando un gel y ayuda a reducir los niveles de grasa en sangre.

Se disuelve formando un gel y ayuda a reducir los niveles de grasa en sangre. Fibra insoluble: Dificulta la absorción del colesterol y facilita mantener un nivel saludable. La podemos encontrar principalmente en frutas y verduras.

¿Cuál es la mejor fibra? El experto recomienda el psyllium, un suplemento elaborado a partir de las cáscaras de semilla de Plantago ovata, que se puede tomar con regularidad para reducir el colesterol.

2. Incorpora ajo en tu dieta diaria

El ajo es rico en antioxidantes, mantiene los niveles de colesterol y ayuda a regular la presión sanguínea. Crédito: Shutterstock

El ajo se ha utilizado tradicionalmente como remedio casero y tratamiento complementario contra el colesterol. Este alimento cuenta con propiedades respaldadas por la evidencia científica para mejorar las siguientes condiciones:

Ateroesclerosis: Acumulación de placas de colesterol que estrechan las arterias.

Acumulación de placas de colesterol que estrechan las arterias. Hiperlipidemia: Aumento de los niveles de lípidos y colesterol en la sangre.

Aumento de los niveles de lípidos y colesterol en la sangre. Trombosis: Formación de coágulos sanguíneos en momentos inadecuados.

Formación de coágulos sanguíneos en momentos inadecuados. Hipertensión arterial y diabetes.

Landívar manifiesta que el consumo regular de ajo “ayuda a revertir la enfermedad cardíaca en etapas tempranas, elimina la acumulación de placas, mejora la circulación sanguínea y baja la presión arterial”.

3. Añade semillas de linaza a tus comidas

Integrar hábitos alimenticios como la infusión de cúrcuma, té verde, omega-3 y semillas de linaza, beneficia el control del colesterol alto en ayuno. Crédito: Shutterstock

Otro pilar de la alimentación para proteger el corazón es el consumo de grasas saludables, excelentes para equilibrar los lípidos. Según un estudio publicado en la revista Nutrition and Metabolism, la inclusión regular de semillas de linaza en la dieta reduce naturalmente el colesterol gracias a su alto contenido de fibra soluble:

Aumenta la cantidad de grasa excretada a través de las deposiciones.

Atrapa la grasa y el colesterol en el sistema digestivo para evitar su absorción masiva.

Captura la bilis que contiene el colesterol almacenado en la vesícula biliar.

Mejora la digestión, disminuye los gases y alivia los síntomas de la gastritis.

4. Suma pescado azul u omega-3 a tu menú semanal

Incluir en la planificación semanal el consumo de pescado azul o aceite de pescado (rico en ácidos grasos omega-3) reduce los niveles de colesterol en sangre. Landívar indica que las escuelas de medicina actualizadas enseñan que el aceite de pescado debe indicarse a pacientes con problemas dislipidémicos, demostrando cómo la medicina natural se integra cada vez más en la medicina convencional.

5. Utiliza cardo mariano para cuidar tu salud hepática

El cardo mariano es una planta clave para la descongestión del hígado. Si este órgano no funciona correctamente, los niveles de colesterol aumentan. “Las medicaciones convencionales bloquean la función hepática para no producir colesterol, lo cual puede generar un efecto dominó a largo plazo”, explica.

Otros alimentos fundamentales que se deben incluir son las frutas y verduras, vitales para la función hepática. Por su parte, el cardo mariano se posiciona como la hierba estrella para optimizar el funcionamiento del hígado y favorecer el control del colesterol.

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