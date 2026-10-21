Jornadas informativas sobre subsidios para el pago de servicios básicos en NYC

Mientras miles de familias de la Gran Manzana hacen malabarismos y algunos sacrificios para poder pagar las facturas de electricidad y el gas, una nueva vía de asistencia busca aliviar estos recibos también a hogares que quedaban fuera de los descuentos tradicionales, por tener ingresos moderados. Se trata del Programa Mejorado de Asequibilidad Energética (EEAP), que funciona desde el 13 de enero de este año y permite solicitar beneficios mensuales según los ingresos, el tamaño familiar y el servicio contratado.

Por ejemplo, el ahorro con los ‘biles’ mensuales de Con Edison puede alcanzar $33.47 y $135,24 en gas para calefacción.

Para la docente boricua Mirtha Viña, residente de El Bronx, enterarse de que podría calificar sin encontrarse en condiciones de pobreza extrema fue una sorpresa. La isleña relata que como muchas familias, este verano tomó decisiones sobre cuándo encender los aires acondicionados para contener el gasto.

“Aquí con la inflación y los altos costos en los últimos años quienes no nos sentíamos tan pobres, ahora nos sentimos muy pobres. En este verano tomé medidas para no encender todo el tiempo los aires acondicionados luego de la gran sorpresa que me llevé el año pasado con el recibo de agosto”, contó.

Tras recibir información sobre el programa durante las jornadas comunitarias, decidió intentar el trámite: “Voy a aplicar para ver qué pasa”.

Su preocupación tiene un contexto más amplio. Según un testimonio de AARP ante la Legislatura estatal, más de 1,2 millones de hogares de Nueva York cerraron diciembre de 2025 con al menos 60 días de atraso en sus pagos de servicios energéticos y una deuda conjunta superior a $1,800 millones. Esta cifra corresponde al estado e incluye familias de distintos niveles de ingresos.

“Aquí con la inflación y los altos costos en los últimos años quienes no nos sentíamos tan pobres, ahora nos sentimos muy pobres. En este verano tomé medidas para no encender todo el tiempo los aires acondicionados luego de la gran sorpresa que me llevé el año pasado con el recibo de agosto” Mirtha Viña – Residente de El Bronx

El llamado: “no se auto descarte”

Durante una jornada informativa realizada este martes, representantes municipales recorrieron comunidades de los cinco condados para explicar el beneficio y orientar a posibles solicitantes.

En este sentido, Isolina de la Cruz, comisionada adjunta de la Unidad de Participación Pública de NYC (PEU), señaló que uno de los obstáculos es que las personas desconocen el programa o creen de antemano que no podrán recibirlo.

“Muchas personas se descalifican a ellos mismos. Queremos que todos sepan de este programa”, afirmó.

La funcionaria explicó que la divulgación busca alcanzar tanto a familias de bajos recursos como a hogares de ingresos moderados, que pueden desconocer que ahora también existe una vía de asistencia para ellos.

Desde la Oficina del Alcalde para la Justicia Climática y Ambiental (MOCEJ), la portavoz Anell Hernández vinculó esta iniciativa de ayuda al bolsillo de la clase trabajadora con la certeza de que en este momento miles toman decisiones difíciles para cubrir sus necesidades básicas.

“Le estamos diciendo a los neoyorquinos que no están batallando solos. No queremos que los neoyorquinos tengan que quitar comida de su mesa para poder pagar facturas de servicios esenciales”, expresó.

Hernández destacó la importancia de que los residentes puedan utilizar calefacción sin presiones ni estrés, durante los días de bajas temperaturas y el aire acondicionado cuando llega el calor del verano.

“Con estas jornadas informativas estamos garantizando que muchas más personas puedan aplicar”, agregó.

Una nueva puerta

El EEAP es un programa piloto estatal de dos años. En NYC, ofrece descuentos en cuentas residenciales de Con Edison o National Grid a hogares que cumplen sus requisitos.

Su principal diferencia con el Programa de Asequibilidad Energética tradicional (EAP) es que permite evaluar a hogares por sus ingresos, aunque no participen en los programas públicos que dan acceso a esa asistencia. El EAP tradicional contempla distintas vías de elegibilidad, entre ellas ser beneficiarios de los cupones SNAP, Medicaid, SSI o HEAP.

Los hogares no pueden recibir EAP y EEAP simultáneamente. Quienes ya califican para el programa tradicional deben consultar con su compañía sobre esa vía de asistencia.

La comisionada adjunta del PEU, Isolina de la Cruz, destaca la importancia de que las familias no se autoexcluyan del programa sin intentar aplicar. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

¿Quiénes pueden solicitarlo?

Para acceder al EEAP, el hogar debe tener una cuenta residencial activa de electricidad o gas con una compañía participante, cumplir el límite de ingresos según su tamaño y entregar los comprobantes requeridos. Se evalúan los ingresos del hogar, no únicamente el salario de quien llena la solicitud.

Los inquilinos también pueden participar. La cuenta energética debe estar a nombre de algún integrante del hogar, no del propietario del edificio o de la compañía arrendadora. El programa considera hogar a las personas que viven juntas como una unidad económica y comparten los gastos de energía.

¿Quiénes no califican?

Se destaca que los hogares que superan el límite de ingresos correspondiente a su tamaño no cumplen el requisito económico del EEAP. Tampoco pueden recibirlo quienes ya están inscritos en el EAP tradicional. Si una familia recibe beneficios públicos que permiten acceder al EAP, debe consultar esa alternativa con su compañía.

Para los arrendatarios cuya cuenta está a nombre del casero, la solicitud individual no cumple la condición de titularidad establecida por el programa.

Anell Hernández es portavoz de la Oficina del Alcalde para la Justicia Climática y Ambiental (MOCEJ): “no queremos que los neoyorquinos tengan que escoger entre pagar sus servicios básicos y comer”. (Foto: Fernando Martínez – Impremedia)

¿Cuánto puede bajar la factura?

La campaña municipal destaca ahorros de hasta unos $33 mensuales en electricidad y $135 en gas. Sin embargo, estos montos no corresponden a todos los solicitantes: el descuento depende de los ingresos, la compañía y el uso del servicio.

Con Edison publica descuentos eléctricos de $33,47, $3 o $1 al mes, según la categoría de ingresos.

Para el gas utilizado en calefacción, los beneficios son de $135,24, $44,50 o $1. Si el gas no se utiliza para calefacción, el descuento es de $3 o $1, dependiendo del nivel.

Asimismo, National Grid publica para su territorio Metro NYC descuentos mensuales de $77,27, $3 o $1 para gas de calefacción. Para gas sin calefacción, los montos son $1,92, $3 o $1. Hay que aclarar que calificar por ingresos no garantiza recibir el máximo anunciado.

¿Qué preparar y dónde aplicar?

Los solicitantes deben reunir comprobantes de los ingresos recientes de los integrantes del hogar, como recibos de pago, constancias del Seguro Social, pensiones o registros de trabajo por cuenta propia.

Asimismo, la documentación debe cubrir al menos 28 días consecutivos . Las declaraciones de impuestos y los formularios W-2 o 1099 no sustituyen los comprobantes del mes reciente. Después de solicitar, hay 14 días para completar los documentos requeridos; si faltan, la solicitud puede ser denegada, aunque es posible volver a presentarla.

. Las declaraciones de impuestos y los formularios W-2 o 1099 no sustituyen los comprobantes del mes reciente. Después de solicitar, hay 14 días para completar los documentos requeridos; El trámite puede iniciarse en nyeeap.com. La ciudad estima unos 15 minutos para completar la solicitud en línea. Si el hogar tiene cuentas de Con Edison y National Grid en la misma dirección, puede incluir ambas en una sola solicitud.

Si el hogar tiene cuentas de Con Edison y National Grid en la misma dirección, puede incluir ambas en una sola solicitud. Quienes necesiten orientación o prefieran solicitar por teléfono pueden llamar al 877-400-2501, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 5 p. m. También hay formularios impresos en español que pueden enviarse a CLEAResult ? NY EEAP, 16350 Felton Rd., Lansing, MI 48906, o por fax al 517-580-5123.

Ingresos máximos para calificar:

Estos son los límites anuales publicados por el Departamento de Servicios Públicos para clientes de Con Edison y National Grid NYC, actualizados al 15 de octubre de 2026. Son topes de ingresos del hogar, no cantidades mínimas que deban ganar los solicitantes: