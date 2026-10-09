“Los de la luz nos van a quebrar”: El drama de Barbero con costosa factura de Con Edison

Julio Suárez lleva semanas enteras sin poder dormir. Para el conocido barbero de Astoria, la luz se ha convertido en su peor pesadilla. Apagada o prendida, da lo mismo. No puede dormir. Y es que la luz lo está ahorcando. Lo está consumiendo de a poquitos, según sus propias palabras.

Desde agosto pasado, la luz le quitó al dominicano la tranquilidad y el buen sueño que solía tener. Tras atrasarse un par de meses con el pago de su factura de Con Edison, la cuenta mensual de su barbería “Enrique’s Barber Shop”, de Queens, que según menciona, generalmente llegaba en promedio por unos $500, esa vez lo noqueó con más de $6,000. Casi se va de para atrás.

“Eso vuelve loco a uno”, dice, el dueño de uno de los pequeños negocios más conocidos del barrio que lleva casi 20 años en pie. Miles de clientes han pasado por allí a “pelarse” y arreglarse la barba, y aunque el negocio incluso ha salido en series de televisión, y ha servido de fuente de empleo a decenas de inmigrantes, por primera vez está viendo su futuro a oscuras.

Así lo confiesa con crudeza y visible preocupación el barbero, originario de Santiago, República Dominicana, quien asegura que “por culpa de los altos costos” que Con Edison ha ido incrementando en las facturas de energía, ya no sabe ni qué hacer.

La peor parte comenzó el 4 de septiembre pasado, a eso de las “nueve y pico”, como relata el dominicano.

“Hace mas de un mes atrás, la cuenta me llegó por $6,722, y ahora me llega por $3 mil y pico de nuevo. Uno no aguanta eso”, dice el caribeño afuera de la enorme ventana de su negocio, sin ningún cliente esperando, algo que hace unos meses era inusual. Antes la barbería permanecía repleta de gente que acudía a montones a “ponerse bonita”.

“Cómo así que yo agarro y les pago primero a esa gente de Con Edison y ahora vienen y me cobran esto. Además ellos vinieron con mala actitud y me cortaron la luz, y me dijeron que para reconectarla de nuevo tenía que pagar como $2,000 dólares. Los pagué a principio de septiembre y luego me llega la factura de nuevo con este cobro tan alto. Esto es un abuso”, agrega el santiaguero.

“Tienen que regular a esa gente. Ellos están cobrando como ellos quieren y vienen a cobrar con arrogancia, y eso molesta. Y uno qué hace: tapar un hoyo para dejar el otro abierto en un momento en que la clientela está bajando, porque hay muchos hispanos que andan asustados y ya no vienen. Ahora duro rato sin pelar”, afirma el dueño de “Enrique’s Barber Shop”, que da trabajo a casi una decena de barberos. La clientela ha bajado en más del 50%.

“Si esto no se resuelve, vamos a tener que cerrar todo el mundo, porque no solo me pasa a mí. Hay muchos negocios por aquí que andan en la misma situación. Estamos trabajando forzados y pagando más de luz y más de todo, porque todo está más caro. No sé cómo vamos a hacer”, advierte el dominicano, mientras se pasa la mano por la frente, como intentando calmar un poco el dolor de cabeza que no lo abandona. “Los de la luz nos van a quebrar”.

Y al explicar el acuerdo de pago que hizo con Con Edison, la empresa que provee electricidad a buena parte de la Gran Manzana, y que lleva meses recibiendo señalamientos de estar “pasándose de la raya” con los costosos cobros que manda, a Julio lo embarga de nuevo la frustración. El problema sigue sin resolverse.

“El día que me cortaron la luz, el tipo me dio la espalda y la cortó de una. Al rato cuando conseguí la plata, la reconectó. El negocio se quedó quieto por varias horas mientras conseguí para pagarles y supuestamente me dijeron que tenía que pagar $198 adicionales, cada mes, de lo que llegara de la factura durante varios pagos, pa’ bajar la cuenta, en un plan de pago. Creí que iba a bajar la factura pero me llegaron esos $3,000 de cobro”, comenta el barbero.

Julio Suárez denuncia que no aguanta más los exorbitantes costos de la luz de su barbería. Foto Edwin Martínez.

“Eso no bajó. Eso subió mucho. Ahora mismo yo ni sé por cuánto me está llegando al mes, cuando antes yo pagaba como unos $500. Esto ya es un desastre. Me estoy volviendo loco. Ya he pagado como $10 mil y pico y eso sigue pa’rriba”, cuenta el residente de Astoria, al tiempo que le implora a la gobernadora Kathy Hochul, quien ha prometido luchar para aliviar los costos de la electricidad, y al alcalde, Zohran Mamdani, quien ha basado su agenda de gobierno en la recuperació de la asequibilidad para los neoyorquinos, que lo ayuden.

“Por favor, necesitamos que el Alcalde y la Gobernadora se pongan las pilas con esa vaina, porque ahora mismo lo que están haciendo esa gente de Con Edison es un abuso. Están descontrolados. Nunca había pasado esa vaina”, comenta el dueño del pequeño negocio de Astoria, localizado en la calle 38 y la avenida Broadway.

“Ellos ahora están subiéndole demasiado a la luz y siguen subiéndole. Solo por un aire prendido y la gente cargando las máquinas para pelar no puede llegar la luz tan cara. Deben chequear bien los contadores, y bajar esas tarifas, porque esto es un abuso lo que están haciendo. Están cobrando demasiado con la luz”, agrega el barbero con tono desolador.

“Ellos parece que quieren que uno desaparezca. Todos los meses llega la luz más cara. Ya no aguanto más… Tuve que buscar prestado para pagar el primer ‘bill’ y para el segundo, endeudarme más”, dice, mientras se apreta de nuevo su cabeza. “Así estamos es sobreviviendo mal. Todo está caro, todo está caro. No es justo que uno trabajando tan duro aquí, siempre tenga que andar cogiendo lucha. Ya no puedo más”.

Y aunque es evidente que los cobros de electricidad son muy altos en Nueva York, Con Edison afirma que en las facturas del barbero no hay ninguna inconsistencia, respuesta que preocupa más a Julio y a otros pequeños negocios.

Palabras más, palabras menos, la luz está por las nubes, Con Edison admite que para muchos neoyorquinos las facturas no son miel sobre hojuelas, pero lo único que puede ofrecer la compañía es acuerdos de pago o revisión de opciones.

“Entendemos que los costos de energía, sumados al aumento del costo de vida en Nueva York, pueden suponer un desafío para los clientes, y tomamos muy en serio las inquietudes relacionadas con las facturas de servicios públicos”, dijo un vocero de Con Edison, quien se refirió al caso de “Enrique’s Barber Shop”, de Astoria.

“Tras revisar esta cuenta, no hemos detectado problemas de facturación ni cargos inusualmente elevados. El cliente ha contado con múltiples planes de pago en los últimos dos años para ayudar a gestionar los saldos pendientes”, explicaron, al tiempo que agregaron una respuesta que molesta todavía más a Julio. Algo que no le ayuda a resolver su problema.

“Seguimos comprometidos a colaborar con los clientes que atraviesan dificultades económicas y animamos a cualquier persona que necesite ayuda a ponerse en contacto con nosotros para analizar las opciones de pago y los programas de asistencia disponibles”, remató Con Edison. Sin embargo, advierten que “el equipo de eficiencia energética está a disposición del cliente para analizar opciones que permitan reducir los costos de energía”.

Tras enterarse de la situación del barbero dominicano, la Oficina de la Gobernación del Estado de Nueva York aseguró que la propia Gobernadora, Kathy Hochul, “ha instruido al Departamento de Servicio Público para que examine ese asunto”.

Asimismo, reafirmaron que para la mandataria estatal seguirá buscando maneras para que las empresas de servicios públicos no ahorquen a los usuarios.

“La Gobernadora Hochul ha dejado claro que las empresas de servicios públicos de todo el Estado deben priorizar la asequibilidad para los neoyorquinos. Por ello, creó un Plan de Protección al Usuario diseñado para exigir mayor responsabilidad a estas empresas y contener las tarifas”, aseguró Ken Lovett, asesor Principal de Comunicaciones sobre Energía y Medio Ambiente de la Gobernadora Kathy Hochul.

De la misma manera, las autoridades estatales agregaron que desde que asumió el cargo, la mandataria estatal ha priorizado la asequibilidad de la electricidad, con medidas como el Plan de Protección al Usuario, promulgado este año, que según explicaron “detiene los aumentos de precios disruptivos antes de que entren en vigor”, exigiendo transparencia a las empresas de servicios públicos.

“Al solicitar un aumento de tarifas, estas empresas deberán demostrar que sus proyectos de capital son absolutamente necesarios y que han explorado exhaustivamente todas las opciones de cero emisiones. También deberán presentar una opción ajustada al presupuesto que mantenga sus costos operativos por debajo de la tasa de inflación”, explicó la oficina estatal.

También destacaron que el presupuesto aprobado para el año fiscal 2027 establece una Comisión RATES para combatir el aumento de las facturas de servicios públicos, que no solo investigará las causas fundamentales del fuerte incremento en las facturas de servicios públicos, sino que buscará evaluar los beneficios de las empresas del sector y examinar el diseño de los mercados energéticos.

Finalmente recordaron que el Empire State Development ofrece “una amplia gama de programas para ayudar a las pequeñas empresas de Nueva York a acceder al capital y a la asistencia que necesitan para operar, crecer y superar desafíos financieros, manteniéndose así competitivas”.

El Departamento de Servicios Públicos del Estado (DPS), por su parte, mencionó que reconoce que el costo de las facturas de servicios como la electricidad están teniendo un impacto entre dueños de negocios y también entre residentes de apartamentos y casas residenciales, por lo que hicieron un llamado a los neoyorquinos a que si las compañías que los abastecen no responden a sus reclamos, se contacten con la agencia estatal.

“Se recomienda encarecidamente a los clientes comerciales y residenciales preocupados por su factura de servicios públicos que se comuniquen directamente con su compañía proveedora. En caso de que la compañía no responda a la reclamación, el cliente puede dirigirse a la Comisión de Servicio Público (Public Service Commission) para presentar una queja a través del sitio web https://dps.ny.gov/file-complaint“, manifestó un vocero del DPS, al tiempo que dijo que se pusieron en contacto con el barbero afectado.

Asimismo, explicaron que la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA) ofrece recursos para que las pequeñas empresas gestionen su consumo de energía y apoya a los Centros Regionales de Energía Limpia, los cuales ayudan a los residentes y a las pequeñas empresas a obtener asistencia e información para adoptar sistemas de calefacción y refrigeración limpios en sus hogares y negocios.

Luego de conocer el desespero en el que se encuentra el propietario de “Enrique’s Barber Shop”, localizado en su distrito, la asambleísta de Astoria, Diana Moreno, aseguró que habló personalmente con el pequeño empresario y advirtió que buscará maneras para ayudarlo, en medio de la dura situación que atraviesa con el costo de su servicio de luz. También pidió a quienes pasan por problemas similares, debido al elevado costo de los servicios, a que se comuniquen con su oficina.

“Mi oficina se puso en contacto de inmediato para ver cómo podíamos ayudar. Hablé personalmente con Julio por teléfono y programé una cita para que viniera a nuestra oficina”, dijo la política de Queens, quien ocupa la silla en Albany que dejó el actual alcalde, Zohran Mamdani, tras convertirse en mandatario de la Gran Manzana. La asambleísta afirmó con preocupación que para muchos pequeños negocios se ha vuelto pan de cada día que las tarifas de la electricidad los ahorquen, por lo que urge que reciban ayuda.

Cientos de propietarios de pequeños negocios en NYC denuncian estar ahorcados por los altos costos en las facturas de electricidad de Con Edison. Foto Edwin Martínez

“Julio, al igual que muchos propietarios de pequeñas empresas, se han sentido solos al tener que afrontar unas tarifas de servicios públicos exorbitantes. Mi mensaje para toda nuestra gente en Astoria y Long Island City es que no tienen que cargar solos con estos problemas. No duden en llamar o enviar un correo electrónico a nuestra oficina para solicitar ayuda”, agregó la legisladora. “Estoy comprometida a apoyar a nuestras pequeñas empresas y a reducir los costos excesivos de los servicios públicos para que puedan seguir prestando sus servicios a nuestro distrito”.

Asimismo, la concejal de Astoria, Tiffany Cabán, de Astoria, se ofreció a ayudar a dueños de pequeños negocios que operan en su distrito del Concejo Municipal y recalcó que empresas como Con Edison están asfixiando a los neoyorquinos con sus tarifas que le quitan el sueño a cualquiera.

“Demasiadas familias y pequeñas empresas están recibiendo facturas de ConEdison con cifras exorbitantes. Esta situación está obligando a cerrar a muchas instituciones muy queridas de nuestra comunidad —incluidas barberías, cafeterías y restaurantes— y está forzando a los residentes a elegir entre mantener la luz encendida o poner comida en la mesa”, dijo la concejal de Queens.

“A corto plazo, animo a cualquier residente que tenga dificultades con su factura de ConEd a que se comunique con nuestra oficina. Haremos todo lo posible por ponerle en contacto con recursos de ayuda”, dijo Cabán, quien hizo un llamado a la Legislatura estatal para que encuentre maneras de ponerle freno a las compañías de servicios y se cree un sistema público y no privado para suministrar electricidad.

“A largo plazo, esto pone de manifiesto la necesidad de que nuestra ciudad cuente con un sistema de energía pública: una compañía de servicios públicos que rinda cuentas a los neoyorquinos en lugar de a los accionistas, como ocurre con ConEd”, manifestó la política de origen latino. “Lamentablemente, ConEd está regulada a nivel estatal y no municipal, por lo que el Concejo Municipal no tiene la facultad de aprobar leyes para solucionar esta situación”.

La concejal, quien apoyó a la Legislatura estatal en la aprobación de la Ley de Construcción de Energías Renovables Públicas en 2023, destacó que urgen iniciativas como esa, que amplían el acceso a energía renovable limpia de propiedad pública.

“Esto ayudará a reducir drásticamente los costos de electricidad a largo plazo”, dijo la política de Queen. Al mismo tiempo instó a los neoyorquinos a que llamen a sus asambleístas y senadores estatales para “que hagan todo lo posible por ampliar la energía pública y lograr que la electricidad sea asequible para todos los neoyorquinos”.

Julio Suárez asegura que ahora solo espera que la lluvia de ofrecimientos de ayuda de la Gobernadora Hochul, oficinas estatales, y las lideres políticas de su barrio, con el problema de los cobros de Con Edison, que lo tienen “endeudado y con los nervios a reventar”, se traduzcan en “apoyo real”.

“Ahora mismo estoy haciendo lo que puedo pa’ no volverme loco. Yo lo que quiero es que se solucione este problema ya, porque casi ni estoy sobreviviendo”, aseguró el barbero, con la esperanza de salir del agujero pronto. “Ojalá me ayuden de verdad y no se quede en simples palabras. Ya no aguanto más”.

Datos