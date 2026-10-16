Los estadounidenses siguen gastando pese a la inflación: ¿cuánto aguantarán sus bolsillos?

Los consumidores de Estados Unidos mantuvieron sus compras en septiembre pese a que la inflación anual alcanzó 3.7% y el precio de la gasolina aumentó 9.1% en un mes.

Aunque el gasto continúa sosteniendo la actividad económica, el encarecimiento de productos y servicios presiona los presupuestos familiares y puede reducir el dinero disponible para pagar la renta, comprar alimentos, ahorrar o cubrir deudas, especialmente entre quienes dependen del automóvil para trabajar en Nueva York y Nueva Jersey.

Las ventas minoristas aumentaron 0.8% en septiembre, pero las ventas en gasolineras crecieron 6.4%, en un contexto de mayores precios del combustible. Al excluir las gasolineras, las ventas avanzaron apenas 0.2%. La diferencia muestra que parte del incremento del gasto está relacionada con el costo de llenar el tanque, no necesariamente con un mayor volumen de compras en otros establecimientos.

La gasolina absorbe una mayor parte del cheque

El Índice de Precios al Consumidor (CPI) aumentó 0.6% en septiembre, luego de subir 0.4% en agosto. El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) informó que el índice de gasolina creció 9.1% y explicó más de la mitad del aumento mensual general.

La presión es particularmente visible en el área triestatal. Según AAA, el precio promedio de un galón de gasolina regular era de $4.43 en Nueva York y de $4.27 en Nueva Jersey el 16 de octubre; ambos promedios superaban el promedio nacional de $4.33.

Para un conductor que llena un tanque de 15 galones, esos promedios equivalen a cerca de $66.51 en Nueva York y $63.99 en Nueva Jersey por tanque. Esa diferencia reduce el dinero disponible para otras cuentas, sin que haya aumentado el número de viajes.

Más ventas no siempre significan más consumo

La Oficina del Censo de Estados Unidos reportó que las ventas minoristas y de servicios de comida alcanzaron $745,000 millones en septiembre, 0.8% más que en agosto y 6.3% por encima de septiembre de 2025. La agencia advierte que esas cifras no se ajustan por cambios de precios.

Por eso, no se puede concluir que el consumo real haya crecido al mismo ritmo. Cuando la gasolina y otros bienes cuestan más, una familia puede gastar más dólares y recibir la misma cantidad, o menos, de productos y servicios.

Ese es el riesgo detrás del dato de ventas.

Los ingresos ya no avanzan al mismo ritmo

La Oficina de Análisis Económico informó que el gasto de consumo personal aumentó 0.9% en agosto, mientras el ingreso personal subió 0.2% y el ingreso disponible avanzó 0.3%. La tasa de ahorro personal fue de 4.1% en agosto, frente a 4.6% en julio, tras revisiones de la BEA.

En términos reales, el gasto personal creció 0.6% en agosto después de descontar la inflación. Sin embargo, el ingreso disponible real no mostró variación mensual.

Esta comparación es preocupante: si el gasto sigue superando al ingreso, los hogares pueden reducir ahorro, aplazar compras o recurrir al crédito. No es un resultado automático para todas las familias, pero sí el punto donde la resistencia del consumo empieza a tener un costo financiero.

El crédito sostiene parte del gasto

La deuda total de los hogares descendió ligeramente a $18.8 billones en el segundo trimestre de 2026, pero los saldos de tarjetas de crédito aumentaron $21,000 millones para un total de $1.26 billones, según la Reserva Federal de Nueva York.

El informe también indicó que el 4.7% de la deuda pendiente ya estaba en alguna etapa de morosidad. La proporción de saldos de tarjetas que pasó a morosidad grave, de 90 días o más de atraso, fue de 6.97%.

Wilbert van der Klaauw, asesor de investigación económica y de políticas públicas de la Fed de Nueva York, sostuvo que “las nuevas morosidades de préstamos de auto y tarjetas de crédito permanecen en niveles elevados, una tendencia que seguiremos monitoreando”.

Si tus compras esenciales ya dependen de una tarjeta, revisa la tasa anual, el pago mínimo y el saldo antes de aumentar esa deuda. Pagar solo el mínimo puede prolongar el cargo financiero incluso si los precios dejan de subir.

La Fed volvió a encarecer el dinero

Además, la Reserva Federal elevó el 16 de septiembre su tasa de referencia en 0.25 puntos porcentuales, a un rango de 3.75% a 4%, mediante un voto unánime de 12 a 0. En su comunicado, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) afirmó: “La inflación permanece elevada”.

La tasa de la Fed no es la tasa que recibe cada persona, pero influye en los costos de tarjetas, préstamos para automóviles y líneas de crédito con interés variable. Las hipotecas de tasa fija existentes no cambian por una decisión nueva, aunque las nuevas hipotecas pueden verse afectadas por las condiciones generales del mercado.

Para quienes mantienen deuda variable, el problema no es solo el precio de la gasolina. Es el riesgo de pagar más por financiar gastos cotidianos.

El empleo todavía evita una caída mayor

El consumo no ha cedido con fuerza porque el mercado laboral sigue ofreciendo un respaldo. La tasa de desempleo se ubicó en 4.2% en septiembre, mientras las solicitudes iniciales de ayuda por desempleo se mantuvieron por debajo de 200,000, según los datos citados por Associated Press.

Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide, afirmó que “si los consumidores mantienen su empleo, seguirán gastando”, aunque agregó que el gasto puede volverse más cauteloso y apoyarse más en ahorros o crédito.

Pero el margen no es ilimitado. En septiembre, la contratación neta fue de 29,000 empleos, por debajo de los 133,000 reportados para agosto tras revisión, mientras los salarios semanales ajustados por inflación retrocedieron frente a un año antes.

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el gasto y la inflación en septiembre

¿Por qué las ventas minoristas subieron 0.8% si los hogares están bajo presión?

El dato no se ajusta por inflación. Las ventas en gasolineras aumentaron 6.4%, mientras que sin ese sector el incremento fue de solo 0.2%.

¿La inflación de 3.7% afecta por igual a todos?

No. El promedio nacional no refleja el gasto de cada hogar. Quienes conducen a diario, tienen deudas variables o destinan más ingreso a bienes esenciales pueden sentir una presión mayor.

¿Puede el alza de gasolina encarecer la comida?

Puede elevar costos de transporte y distribución. El efecto final depende de productores, distribuidores y supermercados; no todos los precios suben al mismo tiempo ni proporción.

¿Qué significa que el ahorro personal sea 4.1%?

Significa que, en conjunto, los hogares ahorraron 4.1% de su ingreso disponible en agosto. No mide el ahorro de una familia individual.

¿La Fed subió las tasas en 2026?

Sí. El 16 de septiembre elevó la tasa de referencia en 0.25 puntos, a un rango de 3.75% a 4%.

Conclusión

Los hogares todavía están gastando porque el empleo resiste y porque el crédito ofrece un colchón temporal. Sin embargo, el contraste entre un gasto que sube 0.9%, un ingreso disponible que aumenta 0.3% y una tasa de ahorro que cae a 4.1% sugiere que la capacidad de absorción tiene límites.

Si la gasolina y la inflación siguen mermando el ingreso, el próximo indicador relevante será cuántas familias dejan de pagar a tiempo sus tarjetas, préstamos y otras deudas.

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