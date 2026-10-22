CSD denuncia a Javier Tebas ante el TAD por sus declaraciones sobre Real Madrid TV

El Consejo Superior de Deportes de España anunció a través de un comunicado que elevó al TAD las palabras de Javier Tebas en las que el presidente de LaLiga, a través de un mensaje en su red social ‘X’, comparó la comunicación del Real Madrid con los mecanismos de Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania Nazi.

El CSD actúa de oficio ante las

manifestaciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas pic.twitter.com/iND3RaKxAT — Arancha Rodríguez (@AranchaMOBILE) October 22, 2026

El CSD explica en su comunicado que “ha elevado este jueves una petición razonada al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ante las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Javier Tebas, contra el Real Madrid”

“En una publicación en la red social X el pasado 16 de octubre, Javier Tebas comparó los métodos de comunicación del Real Madrid con los “mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi”, sigue diciendo el comunicado del CSD, que añade que “actuando de oficio y en el ejercicio de sus competencias, el CSD ha solicitado al TAD, un órgano colegiado que es independiente en sus actuaciones, que aprecie si en esa manifestación existen indicios o no de una posible vulneración del artículo 76.4.b de la Ley 10/1990 del Deporte, que considera infracciones graves “los actos notorios y públicos que atenten a la dignidad o decoro deportivos”.

“En su petición razonada, el CSD hace alusión a la doctrina del propio TAD que, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, considera que la dignidad y el decoro deportivos se relacionan con la existencia de un marco de convivencia civilizada en el deporte, cuya viabilidad requiere respeto recíproco entre quienes desempeñan funciones relevantes en dicha actividad”, continúa el comunicado del CSD que “considera que desde el ámbito de las instituciones deportivas es fundamental preservar los valores que hacen del deporte un espacio de respeto, convivencia y juego limpio”, cerró el comunicado.

Respuesta de Tebas al CSD

Javier Tebas no tardó mucho en responder a la decisión de CSD de elevar al TAD las palabras del presidente de LaLiga sobre la política de comunicación del Real Madrid comparándola con la de Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi.

En un mensaje en su cuenta de la red social ‘X’, Javier Tebas ha respondido con dureza al CSD. “Una más. Otra petición del CSD al TAD y, de nuevo, los titulares sobre mi posible inhabilitación. Cambian los motivos; la insistencia es la misma. Lo esperábamos: cualquier excusa iba a servir”, comienza diciendo Tebas.

“Pero hay un silencio que llama especialmente la atención. No hemos oído al secretario de Estado para el Deporte ni a los altos responsables del CSD una sola palabra de reproche ante las acusaciones que los dirigentes del Real Madrid y su televisión —que, conviene recordarlo, emite al amparo de una licencia pública— lanzan contra LaLiga y el arbitraje: corrupción, competición adulterada, ligas que les «han robado»…NI UNA PALABRA. ¿POR QUÉ?”, sigue diciendo Tebas.

Una más. Otra petición del CSD al TAD y, de nuevo, los titulares sobre mi posible inhabilitación. Cambian los motivos; la insistencia es la misma. Lo esperábamos: cualquier excusa iba a servir.



Pero hay un silencio que llama especialmente la atención. No hemos oído al secretario? — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 22, 2026

El presidente de LaLiga continúa con más preguntas. “¿Acusar de corrupción al sistema arbitral y presentar nuestra competición como un fraude no afecta a la dignidad y al decoro deportivos? ¿No perjudica a los clubes, a los árbitros y a millones de aficionados? ¿O esos valores solo merecen una defensa pública cuando alguien responde a tales ataques?”.

” Mi publicación distinguía expresamente entre técnicas de propaganda e ideología. Esa precisión figuraba en el texto desde el primer momento. El TAD tendrá que valorar lo que realmente escribí, con su contenido completo y su contexto. Y, si llega el caso, también los tribunales”, continúa diciendo Tebas y a partir de ahí, pasó al ataque.

“Ya recordé lo sucedido con el caso Olmo y a quienes presumían, entre comidas y sus habituales foros, de que yo estaba «aniquilado». Los anuncios vienen de lejos. Aquí seguimos”, dijo, para hacer referencia a Uribes, presidente del CSD: ” Defender la competición también exige responder a quienes la desacreditan constantemente. Es parte de mi responsabilidad. Y voy a seguir ejerciéndola. Y de la gestión del CSD, ya hablaremos, bueno ya empezó hablando el Tribunal de cuentas, no? Sr Uribes”.

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