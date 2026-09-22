Real Madrid pide la cabeza de Javier Tebas al frente de LaLiga en durísimo comunicado

El Real Madrid elevó nuevamente su enfrentamiento con Javier Tebas, presidente de LaLiga. El club español emitió un comunicado en el que cuestionó duramente las recientes declaraciones del dirigente y pidió que deje su cargo al frente de la competición.

La reacción del conjunto madridista llegó después de que Tebas utilizara su cuenta personal de X para responder a informaciones relacionadas con los arbitrajes que recibe el Real Madrid. El presidente de LaLiga rechazó la existencia de una supuesta conspiración contra el club y cuestionó el relato de quienes sostienen que los árbitros perjudican al equipo.

Ante estas declaraciones, el club blanco consideró “intolerable” que Tebas utilice su posición institucional para “descalificar y atacar” a la institución de manera reiterada.

Real Madrid cuestiona la neutralidad de Tebas

En su comunicado, la entidad madridista aseguró que resulta preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga mantenga, según su interpretación, una postura reiteradamente crítica hacia el Real Madrid.

El club calificó la última intervención de Tebas como “especialmente grave e incomprensible” y cuestionó que el dirigente haya comentado un artículo periodístico para posteriormente pronunciarse sobre la estrategia deportiva del conjunto blanco.

Para el Real Madrid, ese comportamiento no corresponde con las responsabilidades que debería asumir el presidente de la patronal de clubes.

“Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid”, señaló la institución.

En la parte final de su comunicado, el Real Madrid fue más allá de la crítica y planteó la necesidad de un cambio en la dirección de LaLiga. El club sostuvo que la competición profesional española necesita “con urgencia” un dirigente capaz de administrarla bajo un principio de neutralidad.

La institución cerró su pronunciamiento reclamando que los clubes cuenten con un dirigente que ejerza su función con neutralidad y responsabilidad. La nueva confrontación se suma a varios años de diferencias públicas, con desacuerdos relacionados con la gestión de LaLiga, los derechos audiovisuales, el funcionamiento de la competición y diferentes asuntos institucionales.

Respuesta de Tebas

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha respondido en redes sociales al durísimo comunicado del Real Madrid asegurando que no hace más que dañar la imagen de la propia Liga “con sus salidas de tono” y pidiendo, entre otras cosas, su recambio al frente del organismo.

“Coincido plenamente en una frase: el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición. El presidente del Real Madrid tampoco”, arranca Tebas.

“Representar a todos los clubes exige defender la igualdad y la equidad entre ellos. También cuando se sostiene que «LaLiga no vale nada» sin el Real Madrid o que los árbitros perjudican «al negocio que les da de comer». Sobre esas afirmaciones, que motivaron mi respuesta, su comunicado no dice una palabra”, afirma sobre la nota del Madrid.

He leído el comunicado. Coincido plenamente en una frase: el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición. El presidente del Real Madrid tampoco.



Representar a todos los clubes exige defender la igualdad y la equidad entre ellos. También cuando se sostiene que «LaLiga? https://t.co/ELFccrWbUg — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) September 22, 2026

“Ahora se escudan en que respondí a un periodista «independiente». Pero ni el relato es nuevo ni lo es la estrategia de desviar la atención de otros problemas. Llevan años haciéndolo desde Real Madrid TV y a través de sus portaCOCes, hablando y escribiendo de una Liga adulterada jornada tras jornada. No pretendan presentar como una opinión ajena el discurso que alimentan desde su propia televisión y desde las instancias del club”, afirma sobre los famosos videos de Real Madrid TV.

“Reclaman que contribuya a generar confianza en la imparcialidad de la competición. Precisamente por eso rechazo el relato de que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid. Criticar una decisión arbitral es legítimo. Convertir cada perjuicio en prueba de una persecución es otra cosa. ¿Eso genera confianza o daña la imagen del fútbol español?”, afirma Tebas sobre la acusación blanca de no generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición.

“Confunden neutralidad con independencia. Si por neutralidad entienden no tomar partido ante nada, ni siquiera entre lo que está bien y lo que está mal, están pidiendo que renuncie a mi responsabilidad. La independencia exige decidir con criterio propio, sin presiones ni subordinaciones, aplicando las mismas reglas a todos y defendiendo el interés común. Eso implica tomar decisiones y posicionarse, aunque al Real Madrid no le guste”.

“Defender los intereses de un club no significa asumir su discurso. Y representar a todos tampoco significa obedecer al más poderoso. Hay que defender los intereses de la competición, de LaLiga. Ni soy el dueño de LaLiga ni voy a gestionarla como si perteneciera a un solo club. Respeto a todos. Subordinación a ninguno“, cerró Tebas.

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