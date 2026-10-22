Demócratas demandan a la administración Trump por presunta campaña de presión electoral

El Comité Nacional Demócrata y un grupo de legisladores presentaron una demanda ante un tribunal federal de Washington, D.C. para impedir que la administración de Donald Trump fuerce a los estados a eliminar votantes de los padrones, separe votos y amenace con procesar a los funcionarios electorales locales a menos de dos semanas de los comicios.

La coalición sostiene que el mandatario utiliza “listas mal compiladas de supuestos no ciudadanos, listas objetivo que se han desmoronado con la más mínima inspección” para ejercer un control indebido sobre los procesos locales, informó ABC News.

“Durante más de una década, el presidente Donald J. Trump ha bombardeado al pueblo estadounidense con mentiras y desinformación sobre las elecciones y el fraude electoral. Si bien estas mentiras han sido desmentidas en repetidas ocasiones, eso nunca ha disuadido al presidente de utilizarlas como pretexto para tomar el control de las elecciones, incluso cuando los tribunales rechazan abrumadoramente ese intento”, señaló el texto.

La postura del Departamento de Justicia

Por su parte, el Departamento de Justicia (DOJ) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defienden que sus actuaciones buscan garantizar la integridad del sistema. Sostiene que estados como California y Nevada albergan a personas no ciudadanas en sus padrones electorales y se niegan a cooperar para darlas de baja.

“California no puede facilitar la violación de la ley federal. Notificamos a California que es probable que haya personas no ciudadanas registradas para votar y solicitamos al estado que verificara de forma independiente la ciudadanía de las papeletas emitidas por personas incluidas en una lista que le proporcionamos. Se negó a hacerlo. La ley federal no permite esta negligencia deliberada”, precisó la portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels, a ABC News.

Asimismo, funcionarios del condado de Los Ángeles informaron que, tras analizar preliminarmente una muestra de 200 personas de la lista de 20,000 enviada por el DOJ, casi el 40% demostró haber nacido en Estados Unidos y el 71.2% carecía de historial de voto.

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