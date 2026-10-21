Dos manifestantes irrumpen en mitin de Trump en Carolina del Norte

Un mitin electoral del presidente Donald Trump en Greenville, Carolina del Norte, fue interrumpido este martes por dos manifestantes que terminaron siendo expulsados por el personal de seguridad. El incidente ocurrió durante un acto de su gira nacional con el que busca impulsar al candidato republicano al Senado, Michael Whatley, en un estado clave disputado frente a los demócratas.

La primera interrupción ocurrió cuando un asistente lanzó consignas contra el mandatario y personal de seguridad lo detuvo entre la multitud. Sin embargo, Dos minutos después, un segundo manifestante fue expulsado del recinto.

Tras los hechos, Trump declaró que “hace mucho tiempo atrás” le hubiera pedido a sus seguidores que “le dieran una paliza”, aunque agregó que era preferible permitir su salida sin enfrentamientos.

Asimismo, el republicano aseguró que a los manifestantes anti Trump le “están pagando $250 dólares” para interrumpir su discurso.

"Losers. Losers. Losers."



President Trump slams protesters interrupting his rally in Greenville, North Carolina, as rally-goers chant "USA!" while the demonstrators are escorted out.



Trump claims the protesters are being paid $250 to disrupt his speech, then jokes about how? pic.twitter.com/J8DjF5i0AP — Fox News (@FoxNews) October 21, 2026

Estrategia electoral y situación en las encuestas

La presencia de Trump en Greenville corresponde a una gira nacional con actos públicos constantes orientados a movilizar la participación de los electores republicanos. La iniciativa busca revertir las proyecciones de sondeos que señalan una ventaja para el Partido Demócrata en la renovación del Congreso.

Durante el acto, el mandatario expresó su respaldo a Michael Whatley, candidato republicano al Senado y exdirigente del Comité Nacional Republicano. Whatley registra un porcentaje de intención de voto inferior al del aspirante demócrata Roy Cooper, exgobernador del estado.

Actualidad política en Carolina del Norte

Las acciones de campaña incluyeron la presencia previa del vicepresidente JD Vance, quien realizó actividades el lunes en la misma entidad, donde el proceso de votación anticipada ya se encuentra habilitado.

Pese a las victorias de Trump en los comicios presidenciales de 2016, 2020 y 2024, el crecimiento demográfico en las zonas urbanas incrementó la proporción de votantes afines al Partido Demócrata. La agenda del mandatario contempla traslados posteriores a los estados de Carolina del Sur, Iowa, Florida, Georgia, Míchigan y Texas.

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