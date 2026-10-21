Corte Suprema impide al gobierno limitar tratamientos a reclusos transgénero

La Corte Suprema impidió al gobierno de Donald Trump aplicar una política para restringir o eliminar los tratamientos de afirmación de sexo a reclusos transgénero en las prisiones federales.

“La solicitud de suspensión presentada ante el presidente del Tribunal Supremo, y remitida por este al Tribunal, queda denegada”, señala un escrito del alto tribunal citado por EFE.

En tal sentido, se mantiene vigente la sentencia de un tribunal inferior que bloquea a la Oficina Federal de Prisiones de poner en marcha una directiva que habría puesto fin a terapias hormonales, así como otro tipo de atención médica a personas trans en estas instituciones penales.

El fallo judicial detalló además que únicamente los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito votaron a favor de respaldar la solicitud de la Administración Trump.

Proceso judicial y defensa de los reclusos

La orden ratifica la sentencia previa emitida por un juez federal del Distrito de Columbia, la cual había sido apelada por el Ejecutivo sin obtener la suspensión de la medida cautelar.

El procedimiento legal, tramitado bajo el nombre Kingdom v. Trump, representa a aproximadamente 1,000 internos diagnosticados con disforia de género. La defensa está a cargo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), organismo que calcula que unos 800 de estos reclusos cuentan con tratamiento hormonal prescrito.

Registros y antecedentes sobre la población trans

Según estimaciones de la ACLU divulgadas por la cadena pública NPR, más de 2,000 personas en el sistema penitenciario federal estadounidense se identifican como transgénero. Sin embargo, la Oficina Federal de Prisiones interrumpió la publicación de datos estadísticos sobre esta población tras la toma de posesión de la actual administración en enero de 2025, limitando sus registros oficiales a la clasificación de hombres y mujeres.

La reciente medida se suma al antecedente de junio pasado, cuando la mayoría conservadora (6-3) del Tribunal Supremo avaló leyes estatales que prohíben a atletas transgénero competir en equipos femeninos de eventos escolares y universitarios.

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