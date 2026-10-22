EE.UU. e Israel preparan nuevo ataque contra Irán después de las elecciones de miedio término, según informes

Estados Unidos e Israel alistan una nueva acción militar contra Irán que está pautada para después de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, tras la suspensión de una ofensiva previa por decisión del presidente Donald Trump cuando las fuerzas armadas de ambos países se encontraban en alerta máxima, así lo informó The New York Times.

Las fuerzas armadas de ambos países coordinan un operativo breve e intenso orientada a golpear instalaciones del programa nuclear, depósitos de misiles y drones, así como la infraestructura energética en territorio iraní. Para este fin, los ejércitos han incrementado sus maniobras conjuntas y el entrenamiento de tácticas de ataque aéreo en el espacio de Irak, informó EFE.

En tal sentido, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, viajó a Israel para coordinar los aspectos operativos de las acciones militares con el primer ministro Benjamin Netanyahu, según revelaron fuentes oficiales estadounidenses al periódico.

Estrategia, antecedentes y contexto electoral

Analistas militares señalan que una ofensiva de tres días podría infligir daños económicos severos para presionar a Teherán hacia una negociación diplomática. Sin embargo, la campaña efectuada entre febrero y abril no generó avances en las conversaciones bilaterales y provocó el alza de los precios de la energía e inflación a escala global.

El presidente Trump ha frenado diversas propuestas para reiniciar combates de gran envergadura, incluida una acción planificada para inicios de octubre. Aunque el mandatario conserva la potestad de autorizar ataques antes de noviembre, sus compromisos públicos sobre los comicios de medio término hacen prever una pausa operativa hasta la conclusión de las votaciones.

Por su parte, las autoridades iraníes advirtieron que contestarán a cualquier agresión con ataques de mayor alcance, acciones de respuesta que podrían dirigirse contra centros de datos, infraestructura de cables submarinos de internet y complejos petroleros situados en Arabia Saudita.

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