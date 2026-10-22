Globos de Oro rechazaron la candidatura de “Michael” como musical

La película biográfica “Michael”, protagonizada por Jaafar Jackson, no podrá competir como comedia o musical en los Globos de Oro. La organización rechazó la solicitud de Lionsgate para incluirla en esa categoría y determinó que la producción dirigida por Antoine Fuqua deberá buscar uno de los seis cupos disponibles para las candidatas a mejor película dramática.

La decisión fue adelantada por el portal especializado “Gold Derby” y confirmada por “Variety”. El estudio había presentado una carta firmada por el propio Fuqua, un requisito que exige la organización cuando se solicita una clasificación que puede generar dudas. Sin embargo, el documento no fue suficiente para cambiar el criterio del comité evaluador.

Lionsgate todavía tiene la posibilidad de apelar antes del 31 de octubre, aunque fuentes cercanas a la película citadas por “Variety” consideran poco probable que el estudio insista. La distribuidora, por su parte, declinó hacer comentarios oficiales sobre la resolución.

La razón por la que no será considerada un musical

El rechazo responde a las reglas que los Globos de Oro aplican para determinar qué películas pueden competir en la categoría de Comedia o Musical. Según la normativa del certamen, las canciones deben contribuir al desarrollo de la historia y servir como un recurso narrativo, en lugar de aparecer únicamente como interpretaciones independientes.

Aunque “Michael” incluye numerosos éxitos del llamado rey del pop, el comité consideró que las secuencias musicales recrean sus conciertos y actuaciones reales, sin cumplir la función narrativa necesaria para recibir esa clasificación.

El criterio no es nuevo. Producciones como “Bohemian Rhapsody”, “Elvis” y “Un completo desconocido” también fueron asignadas a la categoría de drama, en lugar de competir como musicales. La decisión se enmarca en las reglas que se consolidaron después de las controversias de la década de 2000 por los triunfos de películas como “Ray” y “Walk the Line”.

Colman Domingo y Nia Long mantienen sus opciones

La resolución no modifica las posibilidades de reconocimiento para los intérpretes de reparto. Colman Domingo y Nia Long podrán competir en sus respectivas categorías, ya que estas no se dividen según el género cinematográfico de las producciones.

La película, centrada en la vida y la carrera de Michael Jackson, tendrá así que medirse con títulos dramáticos como “La odisea”, de Christopher Nolan, y “La bola negra”, de Los Javis, en una categoría con un número limitado de nominaciones.

Los Globos de Oro anunciarán sus candidaturas el lunes 7 de diciembre, mientras que la ceremonia de entrega está prevista para el domingo 10 de enero. La clasificación de “Michael” marca una de las primeras decisiones relevantes para la campaña del largometraje en la temporada de premios, aunque todavía queda por conocer qué reconocimiento conseguirá finalmente.

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