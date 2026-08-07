Comienza la preproducción de “Michael 2” tras el éxito de su primera parte

En abril de este año, Lionsgate estrenó “Michael”, la película biográfica de Michael Jackson, y esta se ha convertido en uno de los estrenos más taquilleros del año y ha roto récords como película biográfica musical.

El éxito ha hecho que Lionsgate decida comenzar la preproducción de la secuela de la película. Hay que destacar que una de las críticas que recibió la primera parte es que no cubrió toda la historia del músico estadounidense, pero es que la historia estará dividida en más de una película.

Según ha informado “Variety”, el estudio está planeando comenzar con el rodaje de “Michael 2” a finales de este año o a inicios del 2027. Su estreno estaría pensado para el 2028.

Adam Fogelson, director de la división cinematográfica de Lionsgate, declaró a “Variety” este jueves 6 de agosto: “Ahora mismo estamos centrados en cómo asegurarnos de poder ofrecer, al precio justo, la mejor secuela posible. Eso es lo que el público va a querer y merecer después de la experiencia que les brindamos la primera vez”.

También explicó que aún no se puede hablar sobre el presupuesto que tendrá la película y tampoco se ha hablado sobre la trama que seguirá esta segunda parte.

“Michael”, estrenada en la primavera de este año, siguió la vida de Jackson desde su juventud como parte de la banda Jackson 5 hasta que termina la gira mundial de “Bad”, como solista, en 1987. Para el cierre de la película, ya era una estrella mundial.

Se cree que todo el equipo se mantendrá igual, con Antoine Fuqua como director y con Jaafar Jackson, sobrino del músico, como protagonista.

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