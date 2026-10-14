Jackie, Jermaine, Tito y Marlon Jackson tendrán un documental sobre los Jackson 5

Jackie, Jermaine, Tito y Marlon volverán sobre los años que los llevaron de los ensayos familiares en Gary, Indiana, a convertirse en estrellas internacionales. Los cuatro hermanos protagonizarán un documental sobre los Jackson 5 que repasará tanto el éxito musical del grupo como las tensiones familiares y los caminos que cada uno tomó con el paso del tiempo, informó el medio estadounidense Variety.

El proyecto, todavía sin título ni fecha de estreno anunciada, tendrá una duración de 90 minutos y también estará disponible en formato de serie documental de tres episodios. La producción estuvo a cargo de Workerbee, división de Banijay UK, y Paper Route Studios, mientras que Mediawan Rights se encargará de la distribución internacional. El anuncio se presentó en Mipcom, la feria audiovisual celebrada en Cannes, Francia.

Uno de los elementos más significativos del filme será la última entrevista concedida por Tito Jackson, quien falleció en septiembre de 2024 a los 70 años. Sus recuerdos formarán parte de un relato construido a lo largo de tres años de trabajo, con testimonios de los hermanos, grabaciones de archivo poco conocidas y material inédito.

La historia familiar detrás del éxito mundial

Benjamin Hirsch será el director del proyecto, quien además trabajó en la serie documental dedicada a Janet Jackson en 2022. El realizador destacó la oportunidad de acercarse a la historia de sus hermanos después de aquel proyecto: “Tras nuestro trabajo con Janet Jackson, tener la oportunidad de trabajar con los hermanos Jackson es un gran privilegio”, dijo. También describió como “un verdadero placer” el proceso de reunir el material.

Según la información difundida por Variety, el documental abordará el “extraordinario ascenso, triunfo, las fracturas y el reencuentro” del grupo. Una parte central estará dedicada a la influencia de Joe Jackson, padre y mánager de los músicos, cuya disciplina convirtió los ensayos en una preparación exigente desde que sus hijos eran pequeños.

Los hermanos también recordarán el papel de Katherine Jackson, su madre, y las experiencias que marcaron aquella etapa. Sus memorias no serán idénticas, pues cada uno vivió de manera particular la presión, la competencia y la emoción de descubrir que la música podía llevarlos mucho más lejos de lo que imaginaban.

De Motown a una huella que sigue vigente

Los Jackson 5 alcanzaron la fama después de firmar con Motown Records en 1968. Con Michael Jackson como integrante del grupo original, lograron una hazaña histórica al colocar sus primeros cuatro sencillos en el número uno del Billboard Hot 100: “I Want You Back”, “ABC”, “The Love You Save” e “I’ll Be There”.

En 1976, la agrupación dejó Motown para trabajar con Epic Records. Jermaine salió entonces de la formación y Randy Jackson ocupó su lugar, mientras el grupo adoptaba el nombre de The Jacksons. Bajo esa denominación llegaron otros éxitos, como “Shake Your Body (Down to the Ground)” y “Can You Feel It”.

Rick Murray, director ejecutivo de Workerbee, destacó la relevancia histórica de la agrupación, mientras que Corey Russell, cofundador de Paper Route Studios, expresó su satisfacción por llevar esta historia a la pantalla.

El documental buscará mostrar cómo se construyó una de las familias más reconocidas de la música, sin separar el fenómeno artístico de las experiencias personales que acompañaron su ascenso.

Sigue leyendo:

Jaafar Jackson asegura que secuela de “Michael” incluirá las denuncias de abuso infantil

Comienza la preproducción de “Michael 2” tras el éxito de su primera parte

William y Harry: una reconciliación cada vez más lejana

