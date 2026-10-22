Karoline Leavitt sobre el despido de sus sucesora con la portavoz de Trump: “No era un trabajo para ella”

La primera secretaria de Prensa de la Casa Blanca durante el segundo mandato de Donald Trump, Karoline Leavitt, afirmó que la posición de portavoz presidencial “no era un trabajo para ella” en referencia al despido de su sucesora, Katie Zacharia, cuyo paso por el cargo duró apenas cinco días.

“Ser secretario de Prensa de la Casa Blanca es un trabajo difícil. Lo sé porque lo hice, obviamente, durante casi dos años, y mucha gente dice que es uno de los trabajos más difíciles en política”, declaró Leavitt en declaraciones recogidas por Fox News.

Gestión y salida de Leavitt como portavoz

​Leavitt asumió el cargo de portavoz de la Casa Blanca en enero de 2025, coincidiendo con el retorno de Trump al gobierno, y permaneció en sus funciones hasta agosto de ese año, momento en que se retiró por el nacimiento de su hijo.

Posterior a su salida, planea unirse como colaboradora al canal Fox News y actualmente asesora a Trump para “seleccionar a alguien que pueda servirle bien a él y al país” en dicho puesto.

​Por su parte, Zacharia fue nombrada para suceder a Leavitt tras haber trabajado previamente en la división de comunicación de la empresa matriz de Truth Social, la red social creada por Trump.

Salida de Katie Zacharia

​El periodo de Zacharia al frente de la secretaría duró cinco días, convirtiéndose en la gestión más corta en ese cargo dentro del registro histórico de la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump concretó su despido el 16 de octubre, tres días después de que ella ofreciera una conferencia de prensa de 14 minutos. Durante dicha presentación, se señalaron episodios de vacilación y un uso constante de notas.

Asimismo, Zacharia enfrentó cuestionamientos por parte de los medios de comunicación en relación con el origen de su título en Derecho.

La notificación de su salida se produjo durante una entrevista que concedía a periodistas de The Wall Street Journal en su despacho, de donde el vicepresidente JD Vance la hizo salir para informarle la decisión, tras lo cual no volvió a ingresar a la oficina.

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