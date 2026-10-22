Mira la lista completa de ganadores en los Premios Billboard de la Música Latina 2026
Fuerza Regida, Bad Bunny, Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos fueron los que recogieron más reconocimientos
Durante este jueves se llevó a cabo uno de los eventos más esperados en el orbe artístico, los Premios Billboard de la Música Latina 2026, y a continuación te mostraremos la lista completa de ganadores en cada una de las categorías.
Desde la alfombra roja, las diferentes celebridades dieron de qué hablar con sus cautivadores outfits y llenos de elegancia. Andrea Meza y Ana Patricia Gámez fueron dos de las que más deslumbraron en la pasarela, mientras que Clovis Nienow cautivó con un conjunto vinotinto con negro y lleno de perlas.
Una ceremonia llena de buena música
La ceremonia estuvo cargada, llena de buena música, incluidos muchos estrenos y una energía cual si fuera un concierto, con un público que no se perdió ningún detalle de cada uno de los representantes de la música que se subieron al escenario.
Los Premios Billboard de la Música Latina fueron presentados por Telemundo y Peacock y son la única entrega de premios que honra los álbumes, canciones e intérpretes más populares en la música latina, según lo determinan las reconocidas listas semanales de Billboard. Los ganadores reflejan el desempeño de las nuevas grabaciones en las listas de álbumes y canciones de Billboard durante el periodo que abarca las listas del 13 de septiembre de 2025 hasta las
listas del 5 de septiembre de 2026.
Estos son todos los ganadores de los Billboard de la Música Latina 2026
Fuerza Regida lideró a los premiados con ocho galardones; Bad Bunny obtuvo siete, Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos recibieron cuatro cada uno durante la ceremonia emitida en vivo por Telemundo y Peacock.
Categorías de ertistas
- Artista del Año: Bad Bunny
- Artista del Año, Debut: Omar Courtz
- Gira del Año: Bad Bunny
- Artista Crossover del Año: Burn Boy
- Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny.
Categorías de canciones
- Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- “Hot Latin Song” Canción del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma & Tito Double P, “daño”
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina: Karol G
- “Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida
- “Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año: Rimas
- Canción del Año, Latin Airplay: Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por
- Mí”
- Sello Discográfico del Año Latin Airplay: Sony Music Latin
- Canción del Año, Streaming: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”.
Categorías de álbumes
- “Top Latin Album” del Año: Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny
- “Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina: Karol G
- “Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo: Fuerza Regida
- “Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año: Rimas.
Categoría Latin Pop
- Artista “Latin Pop” del Año, Solista: Rosalía
- Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo:
- Maná
- Canción “Latin Pop” del Año: Karol G & Marco Antonio Solís,
- “Coleccionando Heridas”
- “Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin
- Álbum “Top Latin Pop” del Año: Rosalía, LUX
- “Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
Categoria Tropical
- Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos
- Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura
- Canción Tropical del Año: Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por
- Mí”
- “Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin
- Álbum Top Tropical del Año: Romeo Santos & Prince Royce, Better Late
- Than Never
- “Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.
Categoría Regional Mexicana
- Artista Regional Mexicano del Año, Solista
- Regional Mexican Artist of the Year, Solo:
- Peso Pluma
- Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
- Regional Mexican Artist of the Year, Duo or Group:
- Fuerza Regida
- Canción Regional Mexicana del Año
- Regional Mexican Song of the Year:
- Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”
- “Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del
- Año / Regional Mexican Airplay Label of the Year:
- Universal Music Latin Entertainment
- Álbum Top Regional Mexicano del Año
- Top Regional Mexican Album of the Year:
- Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA
- “Top Regional Mexican Albums” Sello Discográfico
- del Año / Top Regional Mexican Albums Label of
- the Year:
- Double P Records