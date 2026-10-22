Mira la lista completa de ganadores en los Premios Billboard de la Música Latina 2026

Durante este jueves se llevó a cabo uno de los eventos más esperados en el orbe artístico, los Premios Billboard de la Música Latina 2026, y a continuación te mostraremos la lista completa de ganadores en cada una de las categorías.

Desde la alfombra roja, las diferentes celebridades dieron de qué hablar con sus cautivadores outfits y llenos de elegancia. Andrea Meza y Ana Patricia Gámez fueron dos de las que más deslumbraron en la pasarela, mientras que Clovis Nienow cautivó con un conjunto vinotinto con negro y lleno de perlas.

Una ceremonia llena de buena música

La ceremonia estuvo cargada, llena de buena música, incluidos muchos estrenos y una energía cual si fuera un concierto, con un público que no se perdió ningún detalle de cada uno de los representantes de la música que se subieron al escenario.

Los Premios Billboard de la Música Latina fueron presentados por Telemundo y Peacock y son la única entrega de premios que honra los álbumes, canciones e intérpretes más populares en la música latina, según lo determinan las reconocidas listas semanales de Billboard. Los ganadores reflejan el desempeño de las nuevas grabaciones en las listas de álbumes y canciones de Billboard durante el periodo que abarca las listas del 13 de septiembre de 2025 hasta las

listas del 5 de septiembre de 2026.

Estos son todos los ganadores de los Billboard de la Música Latina 2026

Fuerza Regida lideró a los premiados con ocho galardones; Bad Bunny obtuvo siete, Karol G, Peso Pluma y Romeo Santos recibieron cuatro cada uno durante la ceremonia emitida en vivo por Telemundo y Peacock.



Categorías de ertistas

Artista del Año: Bad Bunny

Artista del Año, Debut: Omar Courtz

Gira del Año: Bad Bunny

Artista Crossover del Año: Burn Boy

Global 200 Artista Latino del Año: Bad Bunny.

Categorías de canciones

Global 200 Canción Latina del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

“Hot Latin Song” Canción del Año: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”

“Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año: Peso Pluma & Tito Double P, “daño”

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Femenina: Karol G

“Hot Latin Songs” Artista del Año, Dúo o Grupo: Fuerza Regida

“Hot Latin Songs” Sello Discográfico del Año: Rimas

Canción del Año, Latin Airplay: Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por

Mí”

Sello Discográfico del Año Latin Airplay: Sony Music Latin

Canción del Año, Streaming: Fuerza Regida, “Marlboro Rojo”.

Categorías de álbumes

“Top Latin Album” del Año: Peso Pluma & Tito Double P, DINASTÍA

“Top Latin Albums” Artista del Año, Masculino: Bad Bunny

“Top Latin Albums” Artista del Año, Femenina: Karol G

“Top Latin Albums” Artista del Año Dúo o Grupo: Fuerza Regida

“Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año: Rimas.

Categoría Latin Pop

Artista “Latin Pop” del Año, Solista: Rosalía

Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo:

Maná

Canción “Latin Pop” del Año: Karol G & Marco Antonio Solís,

“Coleccionando Heridas”

“Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin

Álbum “Top Latin Pop” del Año: Rosalía, LUX

“Top Latin Pop Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.

Categoria Tropical

Artista Tropical del Año, Solista: Romeo Santos

Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo: Aventura

Canción Tropical del Año: Romeo Santos & Prince Royce, “Lokita Por

Mí”

“Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin

Álbum Top Tropical del Año: Romeo Santos & Prince Royce, Better Late

Than Never

“Top Tropical Albums” Sello Discográfico del Año: Sony Music Latin.

Categoría Regional Mexicana