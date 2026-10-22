Lista de mejores y peores vestidos de los Premios Billboard de la Música Latina 2026

La noche de la entrega de premios Billboard de la Música Latina nos ha presentado un panorama espectacular en temas de moda y estilo. Carmen Villalobos, presentadora de la noche, y las conductoras de “La Mesa Caliente” fueron de las primeras en llegar a la alfombra azul, y fueron protagonistas de estilo y brillo.

Andrea y Ana Patricia…

Negro. Turquesa. Azul. Blanco. Celeste. Estos fueron los brillantes colores con los que las conductoras de “La Mesa Caliente” deslumbraron en este evento. Andrea Meza y Ana Patricia Gámez son las dos que más comentarios positivos han recibido por parte del público.

En cuanto a moda y estilo, ambos diseños no presentan vanguardismo; sin embargo, no desentonan y han podido cumplir con la etiqueta del evento.

Llegó Zuleyka Rivera y ya estamos hablando de moda. El vestido negro presenta un diseño que en forma probablemente ya hemos visto antes; sin embargo, además de que ella lo hace lucir espectacular, la verdad es que la rigidez del diseño la hace estar definitivamente entre las mejores vestidas.

Lo de Aleska Génesis esta noche no es un acierto. Su look realmente no sorprende y es una clara decepción, sobre todo porque tiene el porte y la belleza para llevar un diseño mucho más vanguardista. El vestido que lleva hoy se lo hemos visto antes en otras versiones a la mismísima Ninel Conde hace años. Este diseño es muy acorde a las entregas de premios de los años 90 y 2000.

La moda y el estilo masculino: Clovis Nienow a la cabeza

El conductor de “Hoy Día”, Clovis Nienow, se pone a la cabeza de la moda masculina en la alfombra azul de Premios Billboard a la Música Latina 2026. Nienow decidió lucir un traje sastre de color vino, con detalles metálicos y brillos a la altura de los hombros. Este aspecto lo hace sobresalir por encima de muchas otras celebridades masculinas, porque se arriesga a lucir un atuendo que rompe con el diseño clásico.

Otro rostro masculino que ha sorprendido por su elección fashionista para este evento es Erick Elías, el protagonista de “Emergencias”. “Unidad de vida”, la nueva producción de Telemundo que contará con las actuaciones de Ana Brenda Contreras y Elizabeth Gutiérrez, entre otros.

Es importante destacar que Erick decidió arriesgarse, llevar una chaqueta que nada tiene que ver con el color negro plisado de su pantalón formal. Este juego de no combinar será una tendencia muy fuerte para las temporadas siguientes.

Para muchos podrá no ser de su agrado, pero sin lugar a dudas Elías demuestra estar a la vanguardia en temas de propuesta de moda y estilo. La propuesta es aparentemente de Louis Vuitton; sin embargo, la casa de modas presentó este año otros diseños que podrían haberse visto mejor sobre esta alfombra azul.

Información en desarrollo.

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