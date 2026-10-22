Qué es el ‘banksying’: la forma más dolorosa de terminar una relación de pareja

El término ‘banksying’ se le atribuye a desconectarse emocionalmente de una persona antes de terminar una relación sentimental “en secreto”. Es decir: dejar de planear un futuro juntos, tener un sentimiento anticipado de duelo y despedirse antes de la ruptura oficial.

Esta etiqueta se ha popularizado y se refiere a una experiencia emocional que puede generar confusión y dolor, especialmente cuando una de las personas no sabe que la relación está llegando a su fin.

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¿Por qué se llama ‘banksying’?

El nombre hace referencia al artista urbano británico Robbie Banks, mejor conocido como Banksy. Esto debido a que en octubre de 2018, su obra Girl with Balloon comenzó a triturarse mediante un mecanismo oculto en el marco justo después de venderse en una subasta de Sotheby’s en Londres.

La pieza que se “autodestruyó” se había subastado por 1.2 millones de euros. Luego, el artista confesó que había planificado durante mucho tiempo destruir su obra para no separarse de ella. La pieza transformada recibió posteriormente el nombre Love is in the Bin. El episodio se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del mundo del arte contemporáneo.

La doctora clínica Yazmin Cancel Cruz, psicóloga clínica nacida en Puerto Rico, explica al portal Es Mental: que “este acto de desprendimiento ha dado nombre a un proceso de duelo simbólico y emocional que las personas pueden realizar al enfrentarse a una pérdida significativa, sea de una relación, un vínculo o una situación que les marcó profundamente”.

Señales de que eres víctima del ‘banksying’

Aunque algunos signos pueden parecer evidente, en medio de un quiebre que no parece oficial se producen confusiones emocionales. Estas son las señales de alerta:

Evitar planes a futuro: deja de hablar de viajes, proyectos o decisiones que antes compartían.

deja de hablar de viajes, proyectos o decisiones que antes compartían. Buscar más espacios separados: prioriza actividades individuales o reuniones con amistades y reduce el tiempo en pareja.

prioriza actividades individuales o reuniones con amistades y reduce el tiempo en pareja. Perder interés en la conexión: disminuyen las conversaciones íntimas, las muestras de afecto o las ganas de resolver conflictos.

disminuyen las conversaciones íntimas, las muestras de afecto o las ganas de resolver conflictos. Alejarse de las rutinas compartidas: deja de participar en actividades que antes eran comunes y fortalecían el vínculo sentimental.

deja de participar en actividades que antes eran comunes y fortalecían el vínculo sentimental. Postergar una conversación definitiva: mantiene la relación, pero evita aclarar qué siente o qué quiere hacer.

Para evitar el ‘banksying’ en una relación, seas o no la persona que pretende terminar, lo fundamental es hablar con honestidad. Esto significa expresar qué ha cambiado y cómo se siente cada persona, sin recurrir a reproches ni acusaciones.

Asimismo, se deben revisar las expectativas: conversar sobre el futuro, las necesidades afectivas y los conflictos que siguen sin resolverse.

Y finalmente: tomar una decisión consciente. Si ambos quieren continuar pueden explorar cambios concretos o buscar terapia de pareja. Si uno ya no desea seguir, comunicarlo con respeto evita mantener falsas expectativas.

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