Qué es más importante en el “tamaño”, según las mujeres: largo o grosor

Una de las preguntas más polémicas en el mundo de la sexualidad tiene que ver con el largo o grosor en el “miembro” masculino: ¿qué es más importante en el tamaño? Aunque no es sencillo escoger una de las dos opciones, la ciencia y las mujeres se atrevieron a responderlo con medidas.

Investigaciones realizadas con grupos femeninos han encontrado que el “tamaño” puede influir en la percepción del atractivo sexual. Esto significa que, más allá de que alguna de las dos medidas sea más importante; o viceversa, el factor visual parece determinante.

Un estudio de Australian National University, en Canberra, presentó a 105 mujeres figuras masculinas generadas por computadora y modificadas en altura, forma corporal y tamaño del “miembro”. En este sentido, los resultados mostraron una preferencia por hombres con un mayor tamaño en zona íntima, pero curiosamente ese efecto disminía cuando las medidas eran desproporcionadas.

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¿Qué prefirieron las mujeres: más largo o más grueso?

En el estudio publicado en PLOS ONE en 2015 participaron 75 mujeres sexualmente activas, quienes tuvieron que seleccionar entre 33 modelos tridimensionales de miembros erectos con diferentes combinaciones de longitud y circunferencia. El método buscaba acercarse más a una situación real que las investigaciones basadas únicamente en dibujos o fotografías.

Pero además del largo o grosor, las participantes eligieron modelos ligeramente diferentes dependiendo del tipo de relación que imaginaban.

Para una pareja de largo plazo, la preferencia promedio fue de 16 centímetros de longitud y 12.2 centímetros de circunferencia, lo que viene siendo el grosor. Mientras que para una relación sexual ocasional, el modelo elegido fue ligeramente mayor: 16.3 centímetros de largo y 12.7 centímetros de circunferencia.

Los investigadores encontraron aquí una diferencia estadísticamente significativa en la circunferencia entre las preferencias para una relación ocasional y una relación de largo plazo. En cambio, la diferencia en la longitud no alcanzó significación estadística en el análisis correspondiente.

En definitiva, puede decirse es que el grosor tuvo un papel particularmente relevante en la diferencia de preferencias entre ambos escenarios. Esto, además, indica que para las mujeres o miembro largo, pero flaco (sin un grosor importante) pierde el atractivo visual que demostraron en el estudio.

Los resultados revelan que la circunferencia o grosor merece tanta atención como la longitud y, en determinados contextos, puede ser incluso la dimensión que marque mayores diferencias en las preferencias de una mujer.

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