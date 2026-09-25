3 trucos para durar más en la cama y que jamás te contaron

Conseguir una erección y mantenerla son dos situaciones muy diferentes. Hay hombres que, por suerte, pueden obtenerla en cuestión de segundos, sin embargo, el “problema” radica en que solo pueda sostenerla por unos instantes, debido a la eyaculación o una distracción.

De acuerdo con el portal médico Mayo Clinic, se considera un posible caso de eyaculación precoz cuando un hombre “termina” siempre o casi siempre dentro de uno a tres minutos después del coito. Esto indica que no consigue retrasarla y la situación le provoca malestar.

La institución médica también señala que es un problema tratable y que las técnicas conductuales forman parte de las alternativas disponibles.

Pero más que buscar una fórmula para prolongar artificialmente la duración, existen algunas estrategias que quizás nunca te habían contado y que ayudan a reconocer el aumento de excitación y aprender a reducirlo.

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3 trucos para durar más en la cama

1. Controla la respiración cuando aumenta la excitación

La respiración puede convertirse en una herramienta de control durante el encuentro sexual. Cuando aumenta la excitación, algunas personas tienden a respirar de manera más rápida y superficial, mientras concentran toda su atención en las sensaciones físicas.

Una alternativa es hacer respiraciones lentas y profundas, procurando que la exhalación sea prolongada. Por ejemplo, se puede inhalar durante unos tres segundos, mantener brevemente el aire y después exhalar durante otros tres segundos.

El objetivo no es realizar una técnica rígida ni garantizar que la eyaculación se detenga, sino disminuir la tensión y recuperar el control de la excitación. La ansiedad y la presión por “durar” pueden convertirse en un círculo difícil de romper, por lo que reducir la tensión puede ayudar.

2. Practica el método de parar y comenzar

Uno de los métodos con mayor respaldo dentro de las técnicas conductuales es el start-stop, también conocido como parar y arrancar.

La idea es identificar el momento en el que la excitación está aumentando demasiado, pero antes de alcanzar el punto de no retorno. En ese instante se detiene completamente la estimulación y se espera hasta que la sensación disminuya. Después se retoma la actividad.

Este ejercicio puede practicarse en el “juego individual” antes de incorporarlo a las relaciones sexuales. El NHS explica que la técnica consiste precisamente en detenerse cuando se está cerca de eyacular, esperar a que disminuya la excitación y comenzar nuevamente.

No se trata de aguantar hasta el último segundo. La clave está en intervenir antes de que la eyaculación sea inevitable.

3. Utiliza posiciones con mayor control

Modificar el ritmo o elegir posiciones que permitan reducir la intensidad puede ayudar a algunos hombres a retrasar la eyaculación.

El NHS menciona específicamente que estar con la pareja arriba puede permitir que esta controle mejor el movimiento y se aparte cuando el hombre se aproxima a la eyaculación.

También puede ser útil disminuir temporalmente la velocidad, alternar pausas y comunicarle a la pareja cuándo la excitación está aumentando demasiado.

Aplicar estos trucos o estrategias hacen que el encuentro sexual deja de convertirse en una carrera contra el reloj y se optimiza la comunicación con la pareja.

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