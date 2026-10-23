Borussia Dortmund premiará a aficionados que no usen el celular durante los partidos

En una medida pionera, el Borussia Dortmund anunció este viernes el lanzamiento de la campaña “más fútbol, menos móvil”, una iniciativa desarrollada en alianza con la firma de telecomunicaciones Vodafone para incentivar a los aficionados a desconectarse de sus pantallas y enfocarse en la atmósfera del Signal Iduna Park.

A través de la aplicación móvil ‘FanModus’, disponible de forma voluntaria en todos los partidos como local de la institución (comenzando este sábado en el choque liguero frente al Eintracht Frankfurt), los hinchas que no desbloqueen sus teléfonos durante los 90 minutos sumarán puntos minuto a minuto.

Estos puntos darán acceso a premios como camisetas oficiales firmadas por el primer equipo y vales de regalo para las tiendas oficiales del club. La app funciona de forma similar a un “modo avión” que se activa antes del pitazo inicial, permitiendo un paréntesis de uso durante el entretiempo.

La dirección de la entidad explicó que la propuesta responde a estudios que indican que casi dos tercios de los espectadores utilizan activamente sus teléfonos inteligentes en las gradas.

Carsten Cramer, director general del club, defendió la filosofía de la medida: “Queremos proteger una experiencia que ninguna tecnología puede sustituir. Ver a más de 81.000 personas en el estadio cantando y animando al mismo tiempo es lo que queremos situar en el centro de todo: el aquí y ahora es irremplazable”.

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