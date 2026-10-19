Pep Guardiola sobre Palestina en campaña de la ONU: “El silencio es una forma de tomar partido”

El técnico español Pep Guardiola protagonizó un emotivo mensaje institucional en favor del pueblo palestino, advirtiendo que “el silencio es una forma de tomar partido” en medio de la grave crisis humanitaria que atraviesa la Franja de Gaza.

El extécnico de Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City colaboró en un vídeo difundido por la delegación española de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio.

En el video, el preparador catalán denunció las devastadoras consecuencias del conflicto bélico y la obstrucción en el ingreso de asistencia básica. “No son muertos; son personas asesinadas. No son cifras; son vidas que tenían nombre, rostro, familia y recuerdos. No son daños colaterales; son niños y niñas. Y cuando dejamos de llamar a las cosas por su nombre, cuando aceptamos el lenguaje que esconde el dolor, empezamos a perder nuestra humanidad”, aseveró Guardiola.

El entrenador concluyó su llamado instando a la sociedad civil a no caer en la indiferencia ni dar la espalda a las víctimas del conflicto. “La solidaridad con Palestina no puede tomarse un descanso; nuestra responsabilidad tampoco”, remarcó Guardiola, haciendo una petición explícita a la comunidad internacional para colaborar económicamente con UNRWA y garantizar el envío sostenido de insumos de primera necesidad a los campamentos y zonas afectadas.

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