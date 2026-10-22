Suspenden a jugador de la Universidad de Utah por abusar y difundir videos íntimos de su víctima

El programa de fútbol americano de la Universidad de Utah suspendió de forma indefinida a Jamal Lamar Wallace Moore Jr., de 25 años, luego de que fuera arrestado por las autoridades policiales el pasado 11 de octubre en relación con una investigación por violación y la difusión no consentida de videos íntimos.

Según consta en los documentos judiciales presentados ante la corte, la víctima declaró que mantenía una relación intermitente con el deportista y que, tras una discusión vinculada a supuestas infidelidades, Wallace actuó de forma agresiva para forzarla a realizar actos sexuales.

La investigación policial constató evidencia médica compatible con el testimonio de la víctima. Asimismo, se descubrió que el jugador habría grabado la agresión sin consentimiento para posteriormente distribuirla a terceros.

Durante los interrogatorios, Wallace negó las acusaciones de violación, pero admitió haber revisado el dispositivo móvil de la víctima motivado por celos. Tras registrar su teléfono, la policía halló el material explícito y formalizó su detención bajo cinco cargos por distribución de imágenes íntimas, ingresándolo en la cárcel del condado de Salt Lake. Por su parte, la dirección deportiva de Utah Athletics reaccionó de inmediato emitiendo un comunicado en el que confirmó la suspensión del atleta mientras avanza el proceso legal. El incidente reaviva la discusión sobre la seguridad estudiantil en un campus que reportó 23 denuncias de violación a lo largo de 2025.

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