Cristiano Ronaldo marca de “espaldinha” y llega a 982 goles en victoria del Al Nassr

Cristiano Ronaldo continúa su paso firme rumbo a la barrera mítica de los 1.000 goles. El astro portugués firmó una genialidad de ‘espaldinha’ al minuto 49 para convertir su gol número 982 en carrera profesional durante la victoria 1-3 del Al-Nassr ante Al-Faisaly en la fecha de la liga de Arabia Saudí.

El partido se encarriló temprano para los visitantes con un tanto a los cuatro minutos de juego. En el complemento, el atacante luso amplió la ventaja para registrar su quinta anotación de la campaña, situándose a solo 18 festejos de convertirse en el primer futbolista en la historia en alcanzar las cuatro cifras anotadoras. Aunque Théo Bongonda descontó para Al-Faisaly, el brasileño Ángelo Gabriel selló el marcador a diez minutos del final. Tras el compromiso, Ronaldo tuvo un noble gesto al ceder el galardón de Jugador Más Valioso (MVP) a su compañero Abdullah Al-Hamdan.

Con este resultado, el Al-Nassr encadena tres triunfos consecutivos y se consolida en la segunda posición de la tabla con 25 puntos, empatado en el liderato de la clasificación con el Al Qadisiya.

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