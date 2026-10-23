PSG vs. Lyon se jugará el lunes por las protestas en París

El partido entre el Paris Saint-Germain y el Lyon en la Ligue 1 se ha aplazado del domingo al lunes por la noche a petición de la policía parisina, según anunció la liga francesa el viernes.

El partido, programado para las 20:45 del domingo (tan solo unas horas después del primer partido de la NFL en Francia, que se disputaría al norte de París), se jugará finalmente en el Parque de los Príncipes, al oeste de París, a las 20:30 hora local.

La policía está desbordada en la capital de Francia debido a las protestas masivas previstas para este fin de semana.

La LFP declaró en un comunicado que “reconoce la orden emitida por la prefectura de policía que prohíbe la celebración del partido entre el Paris Saint-Germain y el Olympique Lyonnais [el domingo]”.

La Ligue de Football professionnel a pris acte de l’arrêté de la Préfecture de Police interdisant l’organisation de la rencontre Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais



Par conséquent, nous vous informons que la rencontre entre les deux clubs, initialement prévue ce dimanche? pic.twitter.com/zTiOJklZB2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 23, 2026

Coincide con el Balón de Oro

El nuevo horario del PSG-Lyon choca con la ceremonia del Balón de Oro prevista para Londres. Los jugadores del PSG Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Ferran Torres y Vitinha están nominados.

Los peores disturbios en Francia en años afectaron a ayuntamientos, otros edificios públicos y miles de negocios en todo el país el fin de semana pasado. Se vivieron escenas de violencia generalizada cuando la policía y los manifestantes se enfrentaron, con tiendas destruidas e incendiadas, y residentes y comerciantes locales exasperados por el caos.

El sábado pasado, 110 marchas congregaron a cerca de 550,000 personas en todo el país para protestar contra el aumento del coste de la vida y las malas condiciones en las escuelas.

El vigente campeón, el PSG, y el Lyon estaban empatados a 14 puntos en lo más alto de la Ligue 1 antes de la octava jornada de este fin de semana.

La NFL celebra su primer partido de fútbol americano en París el domingo por la tarde, cuando los Pittsburgh Steelers se enfrenten a los New Orleans Saints en un encuentro con todas las entradas vendidas.

Se espera que alrededor de 80,000 aficionados asistan al partido de fútbol americano en el Stade de France, situado en las afueras de París.

Se puede llegar en tren desde las estaciones de Gare de Lyon, Gare du Nord y Châtelet en París, o en metro.

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