Mamdani se suma a la campaña de Hochul en Nueva York a menos de dos semanas de las elecciones

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, acompañó este viernes por primera vez en un acto de campaña a la gobernadora Kathy Hochul, quien busca la reelección el próximo 3 de noviembre y enfrenta al republicano Bruce Blakeman.

La aparición conjunta ocurrió en McCarren Park, en Brooklyn, donde ambos estuvieron alrededor de 15 minutos saludando a votantes y respondiendo algunas preguntas de la prensa antes de retirarse por separado. El encuentro se produjo en un momento en que Hochul intenta consolidar el respaldo demócrata en la ciudad, un bloque de votos determinante para su candidatura.

El New York Post reportó que la alianza entre ambos busca movilizar a los seguidores de Mamdani, incluido el sector asociado con los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, aunque persisten diferencias entre ese movimiento y la gobernadora.

Consultada por el diario sobre si respaldaría el llamado de Mamdani y del DSA a aumentar los impuestos a los sectores de mayores ingresos si obtiene un segundo mandato, Hochul evitó comprometerse con esa propuesta.

“Continuaré trabajando para Nueva York y para el resto del estado, ya sea con el cuidado infantil universal, la construcción de más viviendas o haciendo todo lo posible para mantener nuestras calles seguras, dentro de los límites de nuestro presupuesto actual”, respondió.

Hochul también aprovechó el acto para cuestionar a Blakeman y advirtió que los votantes no deberían permitir que alguien que ha prometido un liderazgo al estilo del presidente Donald Trump llegue a gobernar el estado.

Mamdani, por su parte, defendió la decisión de hacer campaña junto a Hochul y anunció que votará por ella en las elecciones. “Estoy votando mañana en el Upper East Side, el primer día de la votación anticipada, y no puedo esperar para votar por la reelección de la gobernadora Hochul”, afirmó.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul (izquierda), y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani (derecha), caminan durante un acto de campaña en Brooklyn. Foto: Yuki Iwamura / AP

La gobernadora aseguró que su alianza con el alcalde se mantendrá durante los próximos años y describió la relación como una “nueva era de liderazgo”. Mamdani también ha aparecido en un anuncio de campaña en apoyo a Hochul difundido la semana pasada.

Una alianza con intereses electorales

El acercamiento entre ambos demócratas ocurre pese a sus diferencias políticas. Hochul necesita mantener una ventaja suficiente en la ciudad para evitar que el Partido Republicano avance en un territorio históricamente demócrata, mientras Mamdani necesita respaldo político en Albany para impulsar su agenda desde la alcaldía.

“Esto no es exactamente una historia de amor política. Es un matrimonio arreglado con el día de las elecciones como fecha de la boda”, dijo al New York Post el consultor demócrata David Carlucci, exsenador estatal por Orange County.

Carlucci consideró que Mamdani necesita un aliado en Albany y que Hochul necesita los votos de sus seguidores. En su opinión, la gobernadora busca atraer a ese electorado sin asumir necesariamente todas las posiciones políticas asociadas con el alcalde.

Blakeman criticó el encuentro mientras realizaba un acto de campaña en Chinatown junto a la candidata republicana a fiscal general, Saritha Komatireddy. El candidato cuestionó la capacidad de Hochul para generar confianza y recordó que la gobernadora incumplió su promesa de detener el sistema de cobro por congestión en Manhattan.

“Ella no es de fiar”, afirmó Blakeman, quien también criticó el costo de vida en el estado.

En las elecciones presidenciales de 2024, Trump logró avances en varios sectores de la ciudad, mientras que en 2022 el entonces candidato republicano a gobernador, Lee Zeldin, obtuvo cerca de 30% de los votos en Nueva York, quedando seis puntos por debajo de Hochul.

Una encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada esta semana situó a Hochul con 55% de apoyo frente a 41% para Blakeman, una ventaja de 14 puntos. En la ciudad, Blakeman registra alrededor de 24%.

Chris Coffey, de la firma de consultoría política Tusk Strategies, señaló al New York Post que cualquier candidato demócrata a nivel estatal necesita maximizar su votación en Nueva York y describió a Mamdani como un político con capacidad comprobada para movilizar electores.

La votación anticipada comenzó este viernes y se extenderá durante nueve días, hasta el 1 de noviembre. Hochul y Mamdani tienen previsto volver a coincidir el domingo en Brooklyn, durante un almuerzo con dirigentes sindicales de la ciudad, de acuerdo con el medio local.

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