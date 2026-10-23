MTA suspende equipos EAGLE tras otro altercado en un autobús de Nueva York

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) suspendió temporalmente el despliegue de sus equipos EAGLE, encargados de vigilar el pago de tarifas en los autobuses, después de conocer un nuevo incidente violento entre agentes y un pasajero. La decisión se tomó mientras la agencia investiga lo sucedido, luego de que un video de vigilancia comenzara a circular en redes sociales.

Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, explicó que el altercado ocurrió hace varios meses, pero que la institución apenas tuvo conocimiento del caso. La aparición de estas imágenes ha encendido nuevamente el debate sobre los métodos utilizados para combatir la evasión de tarifas y los límites de actuación del personal encargado de hacer cumplir las normas del transporte público.

“Me preocupa este patrón”, declaró Lieber, en declaraciones recogidas por Spectrum News. “No estoy dispuesto a mantener a nuestros equipos desplegados sobre el terreno hasta que sepa que se están siguiendo todos los protocolos”.

La suspensión no tiene, por ahora, una fecha de conclusión. La MTA tampoco ha anunciado cuándo permitirá que los agentes regresen a los autobuses, mientras revisa los procedimientos y las circunstancias de los incidentes reportados.

Otro caso bajo investigación en Brooklyn

El nuevo episodio sale a la luz después de que Kyle Taylor, un educador de Brooklyn, denunciara la semana pasada que fue agredido en octubre cuando viajaba hacia su trabajo en un autobús de la línea B14. El encuentro quedó registrado por las cámaras de vigilancia del vehículo.

Taylor sostiene que había depositado un transbordo en papel en la caja de cobro, pero terminó involucrado en un enfrentamiento con los agentes. El jueves anunció que inició el trámite para presentar una demanda contra la MTA por $25 millones de dólares.

“Me duele todos los días. Solo quiero justicia”, expresó durante una rueda de prensa.

El caso ha provocado inquietud entre algunos usuarios del transporte público de Brownsville, el vecindario de Brooklyn donde ocurrió la presunta agresión. Para ellos, la vigilancia del pago no debería traducirse en confrontaciones que pongan en riesgo la integridad de los pasajeros ni compliquen sus desplazamientos cotidianos.

La evasión de tarifas, el trasfondo del conflicto

La MTA enfrenta desde hace años el desafío de reducir el número de pasajeros que utilizan el transporte sin pagar. Según los datos citados en el debate sobre el problema, la evasión ronda el 50% en los autobuses, frente a aproximadamente el 10% en el metro.

En 2023, un panel examinó distintas estrategias para combatir esta práctica de una manera más equitativa. Los equipos EAGLE surgieron como una de las alternativas, en un momento en que la autoridad buscaba recuperar ingresos después de la pandemia de Covid-19.

Durante la emergencia sanitaria, el cobro en los autobuses se suspendió temporalmente para proteger a los conductores, lo que modificó los hábitos de algunos usuarios. Desde entonces, la agencia ha intentado reforzar el cumplimiento de las tarifas para sostener financieramente el sistema.

La MTA cuenta con unos 350 agentes EAGLE, que no portan armas. Entre sus facultades están imponer multas y pedir a los pasajeros que desciendan del autobús cuando no hayan pagado o se nieguen a identificarse.

Lieber defendió la necesidad de preservar los ingresos del transporte público, aunque reconoció la importancia de que las operaciones se realicen correctamente.

“Queremos hacerlo de manera profesional. Queremos hacerlo de forma segura. Queremos hacerlo con el apoyo de la comunidad”, afirmó. También insistió en que los usuarios deben asumir su responsabilidad para evitar que las pérdidas económicas comprometan la sostenibilidad del sistema.

Por ahora, la investigación deberá determinar qué ocurrió en los incidentes y si los agentes respetaron los protocolos establecidos.

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