Nueva York invertirá $1,100 millones en nuevos accesos del metro: 20 estaciones cambiarán primero

La Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York (MTA) anunció este 7 de octubre un plan de $1,100 millones para sustituir los accesos en 150 estaciones del metro, después de que el sistema registrara una reducción promedio de 35% en la evasión durante las pruebas iniciales.

La primera etapa contempla la remodelación de 20 estaciones, aunque la MTA todavía no ha informado cuándo terminará la instalación en las 150 estaciones contempladas en la red.

Se trata de una obra importante para las finanzas de la MTA, ya que el organismo estima que la evasión de pagos para acceder al sistema representa alrededor de $400 millones al año en pérdidas.

Por ello, la gobernadora Kathy Hochul estimó que los nuevos accesos permitirían recuperar cerca de $100 millones anuales, aunque ese cálculo dependerá de que los resultados observados en las estaciones piloto se mantengan cuando el programa se extienda a otros puntos de la ciudad, particularmente a los más concurridos.

El plan contempla 150 estaciones

La MTA reservó los $1,100 millones para las obras en su Programa de Capital 2025-2029 para modernizar las zonas de pago de 150 estaciones. Esos puntos atienden a casi tres cuartas partes de los usuarios que reporta el subway cada día, de acuerdo con la oficina de Hochul.

“Basándonos en los resultados de este programa piloto, ya sabemos que esto les ahorrará a los contribuyentes casi $100 millones al año que, de otro modo, se perderían por evasión”, afirmó Hochul. La gobernadora sostuvo que, con el tiempo, los accesos podrían cubrir su propio costo.

Los nuevos equipos cuentan con mecanismos de puertas dobles de metal y vidrio, sensores y pasos más anchos. El diseño busca dificultar que una persona salte o pase por debajo y también facilita el acceso de usuarios en silla de ruedas, familias con cochecitos y viajeros con equipaje.

La evasión cayó hasta 72% en estaciones piloto

La MTA probó modelos de Cubic, STraffic y Conduent en 20 estaciones. Desde el inicio del programa se registraron cerca de 29 millones de entradas y 34 millones de salidas, mientras que entre 40% y 50% de los pasajeros habituales ya habría utilizado alguno de los nuevos accesos.

La evasión disminuyó 35% en promedio. Las caídas más pronunciadas fueron de 72% en Hoyt Street, en las líneas 2 y 3, y Nostrand Avenue, en las líneas A y C; 3 Avenue-138 Street, en la línea 6, registró una reducción de 65%.

“Los primeros resultados son bastante impresionantes”, señaló Janno Lieber, presidente y director ejecutivo de la MTA, al destacar la reducción promedio de 35% en las evasiones.

El dato es alentador, pero no definitivo: los tres proveedores probaron equipos en estaciones distintas, pero el MTA todavía no define qué modelo fue el más eficaz. Las compañías deberán competir ahora en un proceso de licitación.

Estas 20 estaciones cambiarán primero sus sistemas de acceso

La primera fase completa llegará a seis estaciones de Brooklyn, seis de Manhattan, cuatro del Bronx y cuatro de Queens. A diferencia de la prueba inicial, la MTA sustituirá todos los conjuntos de torniquetes de cada estación seleccionada.

Brooklyn

36 Street: líneas D, N y R

líneas D, N y R Bedford Avenue: línea L

línea L Coney Island-Stillwell Avenue: líneas D, F, N y Q

líneas D, F, N y Q Hoyt-Schermerhorn Streets: líneas A, C y G

líneas A, C y G Myrtle Avenue-Broadway: líneas J, M y Z

líneas J, M y Z Newkirk Plaza: líneas B y Q

Bronx

3 Avenue-149 Street: líneas 2 y 5

líneas 2 y 5 161 Street-Yankee Stadium: líneas 4, B y D

líneas 4, B y D Fordham Road: líneas B y D

líneas B y D Parkchester: línea 6

Manhattan

14 Street-Union Square: líneas 4, 5, 6, L, N, Q, R y W

líneas 4, 5, 6, L, N, Q, R y W 72 Street: líneas 1, 2 y 3

líneas 1, 2 y 3 86 Street: líneas 4, 5 y 6

líneas 4, 5 y 6 125 Street: líneas 4, 5 y 6

líneas 4, 5 y 6 Chambers Street: líneas 1, 2 y 3

líneas 1, 2 y 3 Spring Street: líneas C y E

Queens

Astoria Boulevard: líneas N y W

líneas N y W Flushing-Main Street: línea 7

línea 7 Forest Hills-71 Avenue: líneas E, F, M y R

líneas E, F, M y R Sutphin Boulevard-Archer Avenue-JFK Airport: líneas E, J y Z

Las obras comienzan este mes

Los trabajos preparatorios comenzarán durante octubre de 2026 y los primeros accesos se instalarán antes de que termine el año. La MTA prevé tener otras 30 estaciones en construcción para finales de 2027, con lo cual el programa alcanzaría 70 puntos.

No existe todavía un calendario público para las 80 estaciones restantes. Esto significa que, aunque tu estación aparezca dentro del objetivo general de 150, todavía podría tardar varios años en recibir los equipos.

Jamie Torres-Springer, presidente de Construcción y Desarrollo de la MTA, explicó el cambio de escala: “En esta etapa piloto, los instalamos en un conjunto de accesos por estación. De ahora en adelante, será un reemplazo completo de la estación”.

Accesibilidad y mayor control

Estos nuevos accesos también permitirían retirar puertas de emergencia que la MTA considera una fuente importante de evasión. Lieber las denominó una “superautopista de evasión de tarifas” porque pueden quedar abiertas y facilitar el ingreso de varias personas.

Quemuel Arroyo, director de accesibilidad de New York City Transit, indicó que el acceso “va mucho más allá de los ascensores”. Según el funcionario, las puertas sin contacto facilitarán el desplazamiento de personas con dispositivos de movilidad, cochecitos o equipaje.

Para quienes usan estas estaciones, las obras pueden modificar temporalmente las rutas de entrada y salida, por lo que es importante revisar los avisos de la MTA antes de viajar y hacerlo con tiempo adicional en caso de que encuentres zonas cerradas por las obras.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los cambios en los accesos del subway

¿Cuánto costarán los nuevos accesos del subway?

La MTA destinó $1,100 millones para modernizar las zonas de pago de 150 estaciones dentro de su Programa de Capital 2025-2029.

¿Cuándo comenzarán las instalaciones?

La preparación de estaciones comienza en octubre de 2026 y los primeros equipos de la nueva fase deberán instalarse antes de terminar el año.

¿Cuánto redujeron la evasión los nuevos accesos?

La disminución promedio fue de 35% en las 20 estaciones piloto. Dos estaciones de Brooklyn alcanzaron una reducción de 72%.

¿Cambiarán todas las estaciones del subway?

No bajo el plan actual. La inversión cubre 150 estaciones y la MTA aún no publicó el calendario completo para las últimas 80.

¿Los accesos serán más fáciles para personas con movilidad reducida?

Sí. Tendrán pasos más amplios y puertas sin contacto para facilitar el ingreso con silla de ruedas, cochecito o equipaje.

Conclusión

El verdadero examen sobre los nuevos accesos al metro de Nueva York comenzará cuando los accesos lleguen a estaciones completas y de mayor tránsito. Si la reducción de 35% se mantiene, la MTA podrá recuperar ingresos considerables para operar el servicio.

Si esto no ocurre, aumentarán las preguntas sobre una inversión de $1,100 millones cuyo despliegue total todavía no tiene fecha.

Para los pasajeros, el cambio estará en entradas más amplias y un control más estricto del pago. La efectividad de esa combinación determinará si los viejos torniquetes desaparecen de más estaciones después de 2029, para extenderse a toda la red.

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