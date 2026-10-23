Hospitalizaron a Vincent Kompany tras sufrir colapso en entrenamiento del Bayern Múnich

El director técnico del Bayern Múnich y ex defensor Vincent Kompany fue ingresado de urgencia este viernes en un centro hospitalario de la capital bávara tras sufrir un colapso mientras presenciaba una sesión de entrenamiento del equipo amateur de la institución.

El equipo alemán confirmó el suceso a través de un comunicado oficial, informando que el entrenador se someterá a un exhaustivo chequeo clínico y permanecerá bajo estricta observación médica.

Según precisaron fuentes del diario germano Bild, el incidente se calificó como “dramático” y causó gran conmoción entre los futbolistas y miembros del personal presentes en el predio deportivo. De acuerdo con el medio alemán, Kompany arrastraba un cuadro de infección viral diagnosticado la semana pasada, afección que lo había mantenido al margen de las prácticas el pasado lunes y que debilitó considerablemente su estado físico antes de sufrir el desvanecimiento.

El director deportivo de la entidad, Max Eberl, trasladó la postura institucional del club ante esta contingencia: “La salud de Vincent Kompany tiene para nosotros máxima prioridad. Vinnie recibirá todo el apoyo, atención médica y el tiempo que requiera para su recuperación. Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá las tareas del equipo hasta nuevo aviso”.

Por el momento, el Bayern no ha establecido plazos para el retorno del preparador belga a los banquillos.

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