Vecinos de Queens denuncian operativo de ICE de más de 10 horas

Un despliegue de más de 25 vehículos identificados por vecinos como unidades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generó preocupación en East Elmhurst y otros sectores de Queens, donde residentes permanecieron durante más de 10 horas vigilando los movimientos de los agentes, haciendo sonar silbatos y documentando lo que ocurría en sus calles.

La descripción de los hechos fue difundida por Hands Off NYC, una organización que promueve la vigilancia comunitaria frente a las operaciones migratorias. Según su relato, durante el despliegue, ocurrido el jueves, los vecinos se organizaron para alertar a otras personas y registrar la actividad de los vehículos en las zonas residenciales.

La organización denunció, además, comportamientos peligrosos por parte de los agentes. Entre ellos, señaló que algunos habrían embestido a residentes con sus vehículos, amenazado repetidamente con utilizar gas pimienta contra quienes documentaban la operación y circulado en sentido contrario por calles de una sola dirección, a velocidades que, según la agrupación, superaban 2 o 3 veces los límites establecidos, hechos que no han podido ser aún corroborados.

Hands Off NYC destaca la vigilancia de los residentes

Hands Off NYC calificó el despliegue como una de las operaciones de ICE de mayor magnitud que ha enfrentado Nueva York desde los incidentes ocurridos en Canal Street durante el otoño de 2025.

La agrupación aseguró que, a lo largo de las más de 10 horas de vigilancia comunitaria, sus participantes no observaron que ICE realizara una sola detención de inmigrantes.

El episodio vuelve a poner de relieve la tensión que pueden generar las operaciones migratorias federales en barrios residenciales de Nueva York, donde la presencia de vehículos y agentes puede movilizar a residentes preocupados por posibles detenciones de familiares, vecinos o trabajadores.

Para Hands Off NYC, la respuesta del vecindario fue resultado de una preparación previa. La organización afirmó que, durante el último año, ha capacitado a más de 10,000 neoyorquinos para conocer sus derechos y reconocer posibles operaciones de ICE.

Según su interpretación, la coordinación entre los residentes, los grupos comunitarios y las personas que documentan los procedimientos permitió mantener una vigilancia sostenida durante toda la jornada. La agrupación sostiene que la presencia de observadores puede contribuir a que los agentes abandonen una zona.

La organización pide denunciar la presencia de ICE

En su declaración, Hands Off NYC criticó las tácticas que atribuye a los agentes migratorios y pidió que rindan cuentas por posibles vulneraciones de derechos civiles. La agrupación también reiteró su postura favorable a abolir ICE, una posición política que forma parte de su campaña y que no debe confundirse con una conclusión oficial sobre lo sucedido en Queens.

El grupo instó a los neoyorquinos a mantenerse atentos a las operaciones migratorias y a compartir información con sus redes comunitarias. Para ello, difundió el número +1 229-304-8720, al que invita a llamar o enviar mensajes de texto con información relacionada con la presencia de ICE en la ciudad.

La organización identifica este canal como la línea directa de Nueva York para reportes mediante el sistema S.A.L.U.T.E. Antes de utilizarlo, conviene verificar que el número y el procedimiento continúen vigentes a través de los canales oficiales de la iniciativa.

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