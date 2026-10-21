Agentes de ICE allanan comercios en Nueva York por supuesto fraude masivo al Medicaid

Los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se encuentran registrando diferentes compañías sospechosas de estar implicadas en fraudes vinculados con Medicaid.

En Brooklyn, específicamente en Borough Park, los oficiales parecían estar en el centro de atención diurna para adultos Happy Adult Day Care Center, ubicado en Fort Hamilton Parkway.

Los funcionarios creen que los centros para personas mayores cobraron de más por los servicios adquiridos, inflaron en gran medida la cantidad de clientes atendidos y participaron en sobornos.

Los agentes federales describieron la iniciativa como una operación conjunta entre los gobiernos federal y estatal.

Asimismo, el FBI emitió el siguiente comunicado:

“La oficina del FBI en Nueva York, junto con otras agencias policiales, está llevando a cabo operativos en Queens, Staten Island, Brooklyn y otros lugares de la ciudad de Nueva York en relación con investigaciones federales en curso.”

Aunque el presidente Donald Trump y la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, han tenido diferencias en otros temas, las dos administraciones participan en la investigación de lo que los funcionarios describieron como estafas millonarias contra los contribuyentes.

“Cada dólar que se pierde por fraude es un dólar que debería utilizarse para ayudar a los neoyorquinos a obtener la atención y los servicios que necesitan desesperadamente”, expresó Hochul.

El mandatario republicano anunció un nuevo incentivo destinado a fomentar las denuncias de fraude, diciendo que los denunciantes recibirán el 1% de la cantidad robada, informó ABC 7 NY.

“Si alguien denuncia a alguien… la comisión será del 1%, y creo que eso sería increíble. En este país se roban billones de dólares”, indicó Trump.

Entre los que pueden optar a la recompensa está el periodista de YouTube Nick Shirley, quien estuvo en la Oficina Oval y ha contribuido en el impulso de investigaciones en Minnesota y Nueva Jersey.

“Cuando denuncias el fraude, ayudas a salvar a Estados Unidos”, señaló Shirley.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance promovió la iniciativa.

“Si quieren ayudarnos a detener esto, podrán participar de los frutos de lo que ha hecho el presidente”, manifestó Vance.

Aunque las operaciones del martes se enfocaron en un principio en la recolección de evidencia en las instalaciones, como el mencionado centro para adultos mayores en Flushing, los funcionarios indicaron que hubo dos arrestos en Staten Island.

Asimismo, se espera que el fiscal de distrito anuncie este miércoles los detalles adicionales, incluyendo una acusación formal relacionada con lo que las autoridades denominan como una estafa multimillonaria.

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