ICE detiene al fundador de un banco de alimentos en El Bronx

La detención de Aleksander Nilaj, fundador del banco de alimentos Open Hand en El Bronx, ha generado preocupación entre los residentes que durante años han dependido de su labor para conseguir comida.

El inmigrante albanés fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 13 de octubre de 2026, cuando acudió a una cita en una corte de inmigración, y permanece bajo custodia en un centro de detención de Nueva Jersey.

La consecuencia inmediata se siente en el vecindario: Open Hand, ubicado en Lydig Avenue, suspendió la distribución de alimentos hasta que su fundador sea liberado. La pausa afecta especialmente a los adultos mayores y a otras personas que recibían frutas, verduras y productos básicos gracias a esta iniciativa comunitaria.

“Hay mucha gente que en realidad se ha quedado sin alimento, es muy triste”, expresó un residente a Telemundo 47 al referirse al impacto que ha provocado la detención.

Un banco de alimentos que lleva 2 décadas ayudando a El Bronx

Nilaj comenzó su labor hace aproximadamente 20 años, después de emigrar de Albania a Nueva York. Desde entonces, Open Hand se convirtió en un punto de apoyo para residentes que necesitan asistencia alimentaria, entre ellos personas mayores para quienes conseguir productos frescos representa una dificultad cotidiana.

La importancia del servicio quedó reflejada en los testimonios recogidos tras su arresto. Un vecino explicó que muchos ancianos dependen de los alimentos que reciben en el establecimiento, en particular de las frutas y verduras que complementan sus comidas.

Más allá de las circunstancias migratorias de Nilaj, los vecinos enfrentan ahora una pregunta urgente: ¿cómo accederán a los alimentos quienes contaban con Open Hand para cubrir una necesidad básica?

¿Qué dice ICE sobre la detención de Aleksander Nilaj?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó el arresto y ofreció su versión sobre el historial migratorio del inmigrante.

Según un comunicado enviado a Telemundo 47, Nilaj ingresó legalmente a Estados Unidos el 1 de octubre de 2006 con autorización para permanecer temporalmente en el país. Sin embargo, de acuerdo con las autoridades federales, su estancia autorizada venció y permaneció en territorio estadounidense sin estatus legal.

El DHS también indicó que el 22 de julio de 2008, un juez de inmigración ordenó su expulsión del país. La agencia sostuvo que Nilaj recibió el debido proceso y que la detención se produjo el 13 de octubre de 2026.

El arresto también provocó la reacción del congresista Ritchie Torres, representante de El Bronx, quien confirmó a Telemundo 47 que trabaja para conseguir la liberación de Nilaj.

El legislador cuestionó que el inmigrante permanezca detenido y defendió el papel que ha desempeñado durante”años en la comunidad.

«Es una injusticia contra la familia y la comunidad que lo quiere”, afirmó Torres. El congresista agregó que, a su juicio, el Gobierno federal debería concentrar sus esfuerzos en delincuentes violentos y peligrosos, en lugar de detener a personas que cumplen una función comunitaria.

Torres también aseguró que Nilaj no tiene antecedentes penales ni cargos en su contra. De acuerdo con sus declaraciones, el abogado del fundador de Open Hand buscaría su liberación mediante la presentación de un recurso legal.

La situación judicial y migratoria de Nilaj sigue abierta. Las declaraciones del congresista sobre la ausencia de antecedentes penales no modifican por sí mismas la orden de expulsión que, según el DHS, fue emitida en 2008.

Mientras se desarrolla la estrategia legal, la comunidad continúa pendiente de la posibilidad de que el fundador regrese y se reanude la entrega de alimentos.

La comunidad espera que se reanude la ayuda

Para los residentes de El Bronx, el caso tiene una dimensión que va más allá de la detención de un inmigrante. La interrupción de Open Hand significa que personas mayores y vecinos con necesidades económicas podrían perder temporalmente una fuente habitual de alimentos.

Por ahora, el banco de alimentos no retomará sus actividades hasta que Nilaj sea liberado. No se ha anunciado una fecha para la reapertura ni se han detallado alternativas que permitan mantener las entregas durante su ausencia.

La atención permanece dividida entre el proceso migratorio del fundador y las necesidades inmediatas de quienes dependían de su organización. En un vecindario donde la ayuda alimentaria forma parte del sostén cotidiano de numerosos residentes, cada día sin distribución puede representar una dificultad adicional para quienes tienen menos recursos.

La posible liberación de Nilaj será clave para determinar el futuro inmediato de Open Hand. Hasta entonces, sus beneficiarios deberán afrontar la interrupción de un servicio que durante cerca de 2 décadas contribuyó a llevar alimentos a las mesas de El Bronx.

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