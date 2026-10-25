Blanche defiende demanda de Trump para frenar certificación electoral en Alaska

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, defendió este sábado la demanda presentada por el Departamento de Justicia para impedir, de manera preventiva, la certificación de los resultados de las elecciones al Senado en Alaska si el republicano Dan Sullivan pierde frente a la demócrata Mary Peltola.

La acción judicial, presentada el jueves en un tribunal federal de Alaska, gira en torno a la presencia en la boleta de otro candidato llamado Daniel J. Sullivan, un maestro jubilado que se presenta sin afiliación partidista. El gobierno sostiene que la similitud de nombres podría haber confundido a votantes que pretendían apoyar al actual senador republicano, reseñó CBS News.

Blanche aseguró en X que el objetivo de la demanda no es impedir que los ciudadanos voten ni detener la certificación electoral, sino garantizar que las papeletas sean preservadas de manera que únicamente las autoridades de Alaska puedan determinar si algunos electores fueron confundidos o inducidos a error.

No obstante, señaló Axios, la demanda solicita al tribunal que suspenda la certificación de los resultados si Sullivan pierde y que permita una investigación para establecer si votos emitidos a favor de Daniel J. Sullivan correspondían en realidad al senador republicano.

La disputa se produce en una elección que podría ser determinante para el control del Senado. Sullivan se enfrenta a Peltola, excongresista demócrata, en los comicios del 3 de noviembre, mientras Daniel J. Sullivan permanece en la boleta después de que la Corte Suprema de Alaska rechazara un intento previo de excluirlo.

Los dos candidatos aparecen diferenciados en la papeleta: el senador figura como “Sullivan, Dan S.” (republicano), mientras que Daniel J. Sullivan aparece como “Sullivan, Daniel J. Jr.”, sin afiliación partidista.

Los republicanos han acusado al segundo Sullivan de intentar confundir a los electores y favorecer a Peltola. Él ha rechazado esas acusaciones y no se han presentado pruebas públicas que demuestren que su candidatura haya sido coordinada con los demócratas.

La campaña de Peltola y organizaciones de defensa de los derechos electorales han cuestionado la intervención federal. Los demandantes sostienen que el Ejecutivo intenta interferir en una elección administrada por el estado de Alaska.

La campaña de la demócrata calificó la acción de amenaza contra el proceso electoral y aseguró que defenderá el derecho de los votantes a que sus papeletas sean contabilizadas.

El presidente Donald Trump confirmó el viernes que él mismo ordenó al Departamento de Justicia presentar la demanda. “Fui yo el que dije que debía hacerse”, declaró ante periodistas en Florida.

La controversia comenzó meses después de que las autoridades electorales de Alaska intentaran excluir a Daniel J. Sullivan de la contienda por considerar que su candidatura podía generar confusión. Los tribunales estatales rechazaron esa decisión y determinaron que debía permanecer en la boleta.

El caso se suma a otras acciones del Departamento de Justicia relacionadas con las elecciones de medio mandato. En California, la administración ha amenazado con investigar a autoridades electorales que no colaboren en la identificación de personas sin ciudadanía estadounidense presuntamente registradas para votar, mientras que el Gobierno anunció el despliegue de 1,000 observadores federales en centros de votación durante noviembre.

Las elecciones del 3 de noviembre renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado. El resultado determinará qué partido tendrá el control del Congreso durante la segunda mitad del mandato de Trump.

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