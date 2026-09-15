Fiscal general de EE.UU. descarta investigar pago de oligarca ruso a la boda de Trump Jr.

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, descartó este martes abrir una investigación sobre los pagos realizados por el empresario ruso Umar Kremlev para parte de la boda de Donald Trump Jr., hijo del presidente Donald Trump, celebrada en Bahamas en mayo.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Blanche afirmó que el dinero fue entregado como un “regalo” y sostuvo que los involucrados ya habían explicado la naturaleza del vínculo. Sus declaraciones se producen mientras legisladores demócratas han comenzado a examinar el caso en el Congreso.

“Cuando me preguntas si lo estoy investigando, mi pregunta es: ¿investigar qué?”, respondió Blanche al ser consultado sobre el asunto. El fiscal agregó que no sabe si es cierta la afirmación de que Kremlev mantiene una relación cercana con el presidente ruso Vladimir Putin.

Blanche también señaló que Trump no conoce personalmente al empresario ruso y que otros integrantes de la familia tampoco sabían quién era. En contraste, Donald Trump Jr. ha dicho que Kremlev es un amigo cercano y que aceptó su aporte como un obsequio por su boda.

La información sobre los pagos fue revelada el lunes por ProPublica, que documentó que Kremlev asumió gastos por cientos de miles de dólares relacionados con las celebraciones. Entre ellos estuvieron el alquiler de una isla privada donde se alojaron invitados y se realizó una recepción, además de un espectáculo de fuegos artificiales.

Tras la publicación, Trump Jr. y su esposa, Bettina Anderson, confirmaron el papel de Kremlev y describieron su aporte como un “regalo de boda” realizado por un amigo. La pareja sostuvo que el empresario “muy generosamente” organizó dos noches de celebraciones y rechazó que el gesto tuviera una motivación política.

Quién es Umar Kremlev

Kremlev preside la Asociación Internacional de Boxeo, organismo al que el Comité Olímpico Internacional retiró el reconocimiento para organizar el boxeo olímpico en 2023 debido a problemas relacionados con su gobernanza y por cuestionamientos sobre la transparencia de sus fuentes de financiamiento.

De acuerdo con la investigación de ProPublica, los pagos de la boda fueron realizados mediante una entidad vinculada a la IBA con sede en Dubái. La publicación también documentó los vínculos de Kremlev con Rusia y su cercanía con sectores relacionados con el gobierno de Putin.

El empresario ruso y Trump Jr. habían aparecido juntos públicamente antes de la boda. En septiembre de 2025 participaron en un evento de la IBA en Estambul dedicado al boxeo. ProPublica señaló que ambos parecían haber establecido su relación recientemente.

La boda de Trump Jr. y Anderson se celebró durante varios días en dos islas privadas de Bahamas. El presidente Trump no asistió debido a compromisos de agenda.

ProPublica indicó que su investigación se basó en documentos y entrevistas con funcionarios y exempleados de la IBA, contratistas, asistentes a la boda y personas relacionadas con Trump Jr. y Kremlev.

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