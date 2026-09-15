Blanche afirma que Trump seguirá con sus esfuerzos para restringir el voto por correo tras las elecciones de noviembre

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó este martes que la administración del presidente Donald Trump continuará trabajando para modificar las reglas del voto por correo, horas después de que la Corte Suprema bloqueara el intento del gobierno de imponer nuevas restricciones antes de las elecciones de mitad de período.

Durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca, el funcionario fue consultado sobre la decisión del máximo tribunal, que rechazó la solicitud de la administración para permitir la entrada en vigor de las nuevas normas sobre las papeletas enviadas por correo.

“Nuestros esfuerzos, y los del presidente Trump, para garantizar que tengamos elecciones libres y justas no van a terminar en noviembre ni después, así que espero que vean que ese trabajo continúa”, respondió.

Defendió además el objetivo de la administración de establecer mayores controles sobre el proceso electoral. “No debería sorprender a nadie lo que estamos tratando de hacer con respecto al voto por correo, que es asegurarnos de que haya una votación segura, integridad, elecciones libres y justas, y que cada persona emita un solo voto, y que esa persona sea elegible para votar”, afirmó.

Sus declaraciones se produjeron horas después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara el intento de Trump de aplicar restricciones al voto por correo para las elecciones de noviembre. La decisión permite que los estados continúen enviando las papeletas mediante los procedimientos que han utilizado durante años, que representan casi un tercio de los votos emitidos, informó Associated Press.

La mayoría de los magistrados indicó en una orden de emergencia que el intento de la administración de implementar las restricciones este año probablemente fracasaría en los tribunales. Los magistrados Samuel Alito y Clarence Thomas expresaron su desacuerdo.

La administración Trump había pedido al tribunal que permitiera aplicar las nuevas reglas antes de las elecciones de mitad de período, alegando que el control federal sobre el Servicio Postal le daba autoridad para establecer requisitos para el manejo de las papeletas.

El plan contemplaba que los estados utilizaran un modelo uniforme de sobre y enviaran a un portal federal listas de los votantes elegibles. El Servicio Postal podría negarse a entregar las papeletas que no cumplieran con esos requisitos.

Sin embargo, funcionarios electorales habían advertido que los cambios eran difíciles de implementar debido a la proximidad de las elecciones. Alabama, Carolina del Norte y Wisconsin ya habían comenzado a enviar papeletas por correo cuando el nuevo sistema todavía no estaba operativo.

La resolución de la Corte Suprema mantiene, por ahora, los procedimientos vigentes para el voto por correo durante las elecciones de mitad de período. El juez Brett Kavanaugh coincidió en que las restricciones no debían aplicarse en estos comicios, aunque dejó abierta la posibilidad de que el tribunal analice el asunto nuevamente en el futuro.

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