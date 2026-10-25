Candidatos a James Bond estarían atravesando la prueba final

Durante todo el año se ha estado hablando sobre el casting para buscar al nuevo James Bond para la etapa de la franquicia que producirá Amazon MGM. Varios de los nombres que han sonado desde el inicio siguen liderando las apuestas y la opinión de los medios.

Según un reciente reporte compartido por “The Hollywood Reporter”, la dirección de casting de esta producción ya ha comenzado con su última prueba. Supuestamente, los actores que han quedado hasta esta fase del casting estarían haciendo pruebas de pantalla.

Aunque Amazon MGM no ha hecho ninguna declaración oficial, las casas de apuesta online e, incluso, los medios de comunicación siguen dando por aspirantes a Jack Lowden y Callum Turner; el nombre del esposo de Dua Lipa ha sido uno de los más sonados desde que comenzó la búsqueda.

Jack Lowden, de 36 años, es otro de los nombres que figuran como favorito. Crédito: Jordan Strauss | AP

Sobre Lowden, “The Hollywood Reporter” ha dicho que esta sería “una elección para un hombre común, y esa es una idea bastante refrescante que les daría a los guionistas de Bond nuevas posibilidades para explorar con el personaje”.

Por otro lado, sobre Turner dicen que “parece haber sido creado en un laboratorio para interpretar a Bond”. Al mismo tiempo que saben cuál es su cualidad, también consideran que esto también podría estar en su contra: “Es un posible inconveniente si los productores buscan a alguien más original”.

Los otros dos nombres que también están en la lista son los de Jack O’Connell y Josh O’Connor, además del de Jacob Elordi, que podría ser más una fantasía que una realidad.

Hay que recordar que esta nueva etapa de James Bond será dirigida por el canadiense Denis Villeneuve.

Sigue leyendo:

• Gary Oldman aseguró que Amazon MGM ya eligió al nuevo James Bond

• Jacob Elordi evitó hablar sobre su supuesta audición para ser James Bond

• James Bond 2026: por qué Callum Turner es el favorito para ser 007