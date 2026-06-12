James Bond 2026: por qué Callum Turner es el favorito para ser 007

Hace un mes, Amazon MGM Studios informó que habían comenzado la búsqueda oficial del nuevo James Bond, quien ocupará el lugar que durante años tuvo Daniel Craig. Desde antes de que comenzaran las audiciones, ya existían rumores de quién podría convertirse en el nuevo agente 00, y una de las opciones es Callum Turner.

El actor británico de 36 años ha sido noticia en las últimas semanas por haberse casado con Dua Lipa, lo que pone especial atención sobre él pese no haber tenido ningún gran papel en cine. Por los momentos.

El público en redes sociales y personalidades de Hollywood han hecho sus propios comentarios sobre lo que esperan de un nuevo James Bond e incluso lo que Turner tiene a favor. En la selección también se tiene que tomar en cuenta la visión que tiene Denis Villeneuve, quien se encargará de dirigir la primera película de esta nueva etapa de la franquicia.

El perfil que busca Villeneuve

Una de las primeras noticias que se dio sobre esta nueva etapa de James Bond a cargo de Amazon MGM Studio fue que Denis Villeneuve, director canadiense de 58 años, se encargaría de la dirección. Este anuncio se hizo al mismo tiempo que el cineasta estaba desarrollando la trilogía de “Dune”, la cual se ha convertido en un éxito.

A finales del año pasado, mientras comenzaban los rumores de posibles actores a elegir, Villeneuve dio declaraciones en las que explicó que aún no estaba enfocado en ese proyecto, pues quería dar el cierre a “Dune: Part Three”, película que estrena el 18 de diciembre de este año.

Sin embargo, en ese mismo “momento dijo que “Deadline” informó que la intención del director es que el nuevo protagonista sea de origen británico, desconocido, que tenga veintitantos años y que en apariencia física se vea fuerte.

Si esas son las únicas características que se buscan, Turner cumple con ser británico y fuerte. Lo que no cumple es que no está en sus veinte años y que ha generado un debate si realmente es desconocido.

Hasta ahora, Turner no ha sido parte de proyectos que hayan sido un gran éxito de la industria y que lo hagan famoso, pese haber sido protagonista de algunos de ellos. En algunas columnas publicadas recientemente se destaca justamente que que el actor combina una trayectoria sólida pero sin ser una superestrella global.

La edad, un punto a favor

Si se toma en consideración los requerimientos compartidos por “Deadline” el año pasado, Turner tampoco cumpliría con la solicitud de edad. Sin embargo, Martin Campbell, director de “Casino Royale” (2006) y “GoldenEye” (1995), ha hablado sobre el rango de edad ideal para un actor que deba comprometerse a una saga de varias películas.

Campbell cree que el actor tiene que tener entre 35 y 36 años, si su objetivo es protagonizar al menos cinco películas. Turner tiene 35 años, por lo que estaría dentro del rango de uno de los directores que ya conoce la franquicia y que, además, ha dirigido a dos James Bond diferentes: Pierce Brosnan en “GoldenEye” y a Daniel Craig en “Casino Royale”.

También hay que destacar que Craig tenía 38 años cuando fue seleccionado para convertirse en el agente 007.

Lo que dice George Clooney sobre él

Por otro lado, Turner parece estar teniendo el apoyo de algunas estrellas de Hollywood. En una entrevista publicado por “The Hollywood Reporter”, George Clooney dijo que el actor cumplía con todo lo que debe tener un James Bond.

Para Clooney, Tuner es alto, apuesto, encantador y británico. En la misma entrevista elogió el trabajo que ha hecho hasta ahora: “No se ha limitado a buscar el dinero fácil; ha realizado un trabajo realmente interesante. De alguna manera, Callum se ha abierto paso entre todo el ruido y ha encontrado un lugar donde la gente lo mira y dice: ‘Este chico tiene algo especial’. Es emocionante ver a la gente decir: ‘A ese chico… a ese chico quiero seguir y prestarle atención”.

Estas declaración es hecha por Clooney desde la experiencia de haber trabajado con él, pues fue su director en la película “The Boys in the Boat”, la cual se estrenó en el 2023.

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